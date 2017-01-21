В Таиланде жертвами наводнения стали уже 80 человек

Причиной наводнения послужила необычайно дождливая для нынешнего сезона погода, установившаяся в регионе с начала января. Синоптики предупреждают о новых дождях на территории семи южных провинций в эти выходные дни. В Сиамском заливе ожидается сильное волнение, владельцам небольших судов рекомендовано оставаться на берегу.





Согласно данным спасателей, из-за проливных дождей под водой оказались сотни тысяч домохозяйств в 12 провинциях Южного Таиланда, где проживают почти 1,7 млн человек. О пострадавших иностранцах не сообщается.





Наводнение уже нанесло серьезный экономический ущерб. Затоплены большие участки рисовых полей. Под водой оказались порядка сотни фабрик и заводов. По разным оценкам, ущерб от стихии может превысить 100 млрд батов (2,8 млрд долларов).





Дождливую погоду на юг Таиланда принес циклон. Премьер- министр Прают Чан-Оча назвал сложившиеся погодные условия "худшими за последние 30 лет". Большинство курортов от наводнения не пострадало.



