В Алматы мать забыла о дочке на 4 месяца

Полицейские Алматы нашли 6-летнюю девочку, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.





На днях в ходе мониторинга интернет – пространства сотрудники ДВД Алматы обратили внимание на пост, призывающий граждан помочь найти девочку по имени Катю.





Сообщение в социальной сети опубликовала молодая алматинка по имени Наталья, являющаяся волонтером и занимающаяся благотворительностью. Под Новый год женщина с подарками направилась в семью Светланы, что проживает в дачном массиве Медеуского района. Ранее Наталья уже не раз помогала ей, а точнее маленькой дочери Светланы – 6-летней Кате. Потому что из-за своего пагубного пристрастия к алкоголю, мать не оказывает должного внимания своему ребенку.





Также, по словам волонтера, Светлана – многодетная мать, остальные ее дети, якобы, воспитываются в детском доме. Наталья поделилась, что не найдя Свету с дочерью дома, она ни на шутку встревожилась, женщина испугалась за ребенка, которая с пьющей матерью могла попасть в беду. К тому же соседи ей рассказали, что мать и дочь они не видели с октября месяца.





В тот же день к поиску Кати были подключены сотрудники ювенальной полиции города, которые в первую очередь проверили детские и медицинские учреждения. 6-летняя Екатерина была найдена в Центре адаптации несовершеннолетних.





«Скажем честно, как груз с плеч…Мы были рады, что ребенок жив, здоров, цел и невредим, и все это время находился в безопасности. А события с девочкой развивались следующим образом. Октябрьским днем Катя осталась без контроля мамы и заблудилась. Девочка попала на глаза сердобольным людям, и они сообщили о найденыше на «102». О себе девочка практически ничего не рассказала, только что назвала свое имя, о родных тоже никакой информации не сообщила. Инспекторы подразделения ювенальной полиции УВД Медеуского района привезли ребенка в Центр адаптации несовершеннолетних, где она находиться по сей день. Все это время в детском учреждении ждали, что кто-то придет за Катей, но, увы… Уже было решался вопрос о распределении девочки в детский дом. Но появившиеся сведения после поста в интернете дали надежду отыскать маму Кати. В садоводческом обществе, кстати, о Светлане ничего не знают, говорят, что она здесь жила непродолжительное время, всегда пила и приводила в жилище гостей. Если женщину удастся найти, тогда будут установлены точные анкетные данные Кати. А далее будет изучен образ жизни женщины, собраны необходимые материалы и поставлен вопрос о лишении ее родительских прав», - сообщила подполковник Салтанат Азирбек.



