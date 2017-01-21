В Италии разбился автобус с детьми из Венгрии

Ранее сообщалось о четырех жертвах. В автобусе находились подростки в возрасте от 14 до 18 лет.





Авария произошла около полуночи по местному времени (около 02:00 мск) в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона. Автобус, возвращавшийся из Франции в Венгрию через территорию Италии, врезался в столб и загорелся. По предварительной информации, после столкновения часть пассажиров вылетела через лобовое стекло, многие остались заблокированными в загоревшемся автобусе.





Как ранее сообщало агентство ANSA со ссылкой на спасателей, число жертв может возрасти.



