В Италии разбился автобус с детьми из Венгрии
21 января 2017, 12:41
В автобусе находились подростки в возрасте от 14 до 18 лет.
По меньшей мере семь человек погибли в результате крупного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с подростками на севере Италии, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось о четырех жертвах. В автобусе находились подростки в возрасте от 14 до 18 лет.
Авария произошла около полуночи по местному времени (около 02:00 мск) в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона. Автобус, возвращавшийся из Франции в Венгрию через территорию Италии, врезался в столб и загорелся. По предварительной информации, после столкновения часть пассажиров вылетела через лобовое стекло, многие остались заблокированными в загоревшемся автобусе.
Как ранее сообщало агентство ANSA со ссылкой на спасателей, число жертв может возрасти.
Фото: Рамблер/новости
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