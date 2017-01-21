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В Актау лишившаяся ноги девушка отсудила у врачей 20 миллионов тенге

21 января 2017, 13:10

Девушка, по заключению судебно-медицинской и независимой экспертиз, лишилась ноги из-за неквалифицированной медицинской помощи.


В Актау завершился судебный процесс по делу Кристины Глембовской, потерявшей ногу после дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в декабре 2014 года.

В трагедии девушка обвиняла врачей, поскольку и судебно-медицинская, и независимая экспертизы подтвердили, что ампутация произошла из-за некачественно оказанной медицинской помощи.

Досудебные разбирательства по этому делу длились больше двух лет. Адвокат пострадавшей считала, что следствие специально затягивало процесс передачи материалов дела в суд, чтобы срок давности иска истек, и врачи смогли уйти от уголовной ответственности. Но 4 января 2017 года дело все же было передано в суд.

Предварительные слушания состоялись 16 января в актауском городском суде. Согласно постановлению суда, врачи, которые обвинялись по части 2 статьи 114 Уголовного кодекса Республики Казахстан (в старой редакции), полностью признали свою вину.

"Уголовное дело в отношении граждан К., Ш. и Е. по статье 114 части 2 УК РК (в старой редакции) прекратить на основании части 6 Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Республики Казахстан». Гражданский иск Глембовской Кристины о взыскании с К., Ш. и Е. в счет возмещения морального вреда 20 миллионов тенге в солидарном порядке удовлетворить полностью", - сообщили в Актауском городском суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Лада

Фото из архива "Лады"


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