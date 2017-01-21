В Кыргызстане продолжат восстановительные работы на месте крушения Boeing

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поручил главе МЧС продолжить ремонтно-восстановительные работы на месте катастрофы турецкого грузового Boeing 747, упавшего на поселок в районе международного аэропорта "Манас", сообщает РИА Новости.





Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании утром в понедельник вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и рухнул на поселок дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта Бишкека. Были разрушены около 30 частных домов. На месте крушения найдены тела 38 человек: четырех членов экипажа воздушного судна и 34 кыргызстанцев, из которых 16 детей.





Атамбаев в субботу принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова, который доложил главе государства о завершении поисково-спасательных работ на месте авиакатастрофы и активизации мер, принимаемых государственными органами по устранению последствий трагедии, сообщает пресс-служба.





"Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что министерству чрезвычайных ситуаций необходимо продолжить ремонтно-восстановительные работы на месте крушения самолета, сконцентрировать усилия на оказании всей необходимой поддержки и помощи семьям погибших и пострадавшим в результате произошедшей авиакатастрофы", — отметили в пресс-службе.





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