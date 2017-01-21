Утверждена Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 162 «Об утверждении Дорожной карты занятости-2020» утрачивает силу. Программой, в частности, по направлению микрокредитования, предусматривается следующее. Микрокредиты предоставляются участникам Программы, реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в сельских населенных пунктах, малых городах и городах. Участниками Программы являются безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, и самозанятые с предпринимательским потенциалом и сельскохозяйственные кооперативы и их члены. Обязательным условием для получения микрокредита участником Программы является его регистрация в налоговых органах в соответствии с налоговым законодательством. Микрокредиты предоставляются: 1) в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городах для открытия микробизнеса, расширения существующего бизнеса, создания сельскохозяйственных кооперативов; 2) в городах (кроме малых городов) для создания новых микропредприятий, расширения существующего бизнеса. Микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются после прохождения курсов обучения основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» или основ предпринимательства в рамках первого направления Программы либо при наличии сертификата о прохождении курсов обучения основам предпринимательства в рамках других программ в течение последних двух лет. Микрокредиты для расширения существующего бизнеса и создания сельскохозяйственных кооперативов предоставляются при условии создания новых постоянных рабочих мест. Микрокредиты в приоритетном порядке предоставляются проектам, реализуемым в соответствии с региональными картами развития предпринимательства. Местные исполнительные органы областного уровня совместно с РПП ежегодно до 20 февраля разрабатывают региональную карту специализации районов и населенных пунктов, согласовывают ее с уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса и предоставляют ее микрофинансовым организациям (МФО)/банкам второго уровня (БВУ)/ кредитным товариществам (КТ)/АО «ФФПСХ»/АО «КазАгрогарант». Микрокредиты в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городах предоставляются через АО «ФФПСХ», а также МФО и кредитные товарищества, фондирование которых проводится через АО «Аграрная кредитная корпорация». Микрокредиты в городах предоставляются через банки второго уровня (БВУ), микрофинансовые организации, фондирование которых осуществляется через АО «ФРП «Даму». В целях микрокредитования участников Программы местным исполнительным органам предоставляется Бюджетный кредит на следующих условиях: 1) на 7 лет на принципах возвратности, срочности и платности с годовой ставкой вознаграждения 0,01 %; 2) целевое назначение бюджетного кредита - микрокредитование бизнес-проектов в рамках Программы. Микрокредиты не предоставляется на потребительские цели, погашение предыдущих займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции. Участие организации микрокредитования и АО «ФФПСХ» определяется местным исполнительным органом самостоятельно, возможно одновременное участие двух организаций микрокредитования и АО «ФФПСХ» в одной области. Местные исполнительные органы по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства предоставляют средства бюджетного кредита по договорам займа организациям микрокредитования и АО «ФФПСХ». Условия предоставления займов организациям микрокредитования и АО «ФФПСХ»: 1) срок кредитования - не более 7 лет; 2) ставка вознаграждения - 0,01% годовых; 3) период освоения - 12 месяцев; 4) целевое назначение - кредитование/микрокредитование бизнес-проектов в рамках Программы, фондирование МФО/КТ/БВУ для кредитования/микрокредитования бизнес-проектов в рамках Программы. Условия фондирования МФО/КТ/БВУ: 1) фондирование осуществляется на условиях срочности, возвратности, платности, целевого использования и обеспеченности либо без обеспечения для финансово-устойчивых микрофинансовых организаций, кредитных товариществ и банков второго уровня; 2) срок кредитования - до 7 лет; 3) номинальная ставка вознаграждения - до 1% годовых для АО «ФРП «Даму» и до 2% годовых для АО «Аграрная кредитная корпорация»; 4) период освоения - 12 месяцев с момента получения бюджетного кредита; 5) целевое назначение - кредитование/микрокредитование бизнес-проектов в рамках Программы. Организациям микрокредитования/ банкам второго уровня/ микрофинансовым организациям/ кредитным товариществам / АО «ФФПСХ» предоставляется льготный период по погашению основного долга сроком не более одной трети продолжительности срока кредитования. Условия выдачи микрокредитов участникам Программы: 1) срок микрокредита - до 5 лет, срок микрокредита для проектов в сфере животноводства и создания сельскохозяйственных кооперативов - до 7 лет; 2) максимальная сумма микрокредита - до 8 тысяч МРП; 3) годовая эффективная ставка вознаграждения - не более 6% годовых; 4) БВУ/МФО/КТ/АО»ФФПСХ» запрещается взимать какие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи, связанные с займом/микрокредитом индивидуальных предпринимателей, за исключением комиссий, сборов и/или иных платежей, взимаемых по причине нарушения индивидуальным предпринимателем обязательств по займу/микрокредиту, при этом размер таких комиссий, сборов и/или иных платежей должен быть предварительно письменно согласован с организациями кредитования, за исключением АО «ФФПСХ». 5) Микрокредит/кредит в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городах не предоставляется субъектам среднего и крупного предпринимательства, определенным в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. 6) возможность получения льготного периода по погашению основного долга и вознаграждения сроком не более одной трети продолжительности срока микрокредитования по решению кредитора; 7) В договорах между МФО/КТ/БВУ/АО «ФФПСХ» и участником Программы в обязательном порядке указывается условие по созданию новых рабочих мест, за исключением проектов начинающих предпринимателей; 8) сроки и суммы займов определяются в соответствии с направлением деятельности участника Программы, согласно Правилам кредитования/микрокредитования в малых городах и сельских населенных пунктах, утверждаемым уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса; 9) допускается повторное кредитование/микрокредитование за счет средств, возвращенных конечными заемщиками по ранее выданным кредитным ресурсам. Порядок предоставления кредитов/микрокредитов в городах определяется Правилами кредитования/микрокредитования в городах, утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам предпринимательства. Порядок предоставления кредитов/микрокредитов в сельских населенных пунктах и малых городах определяется Правилами кредитования/микрокредитования в малых городах и сельских населенных пунктах, утверждаемыми уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса. Механизм предоставления микрокредитов для участников Программы, реализующих или планирующих реализовать бизнес-проекты в сельских населенных пунктах и малых городах: 1) претенденты, напрямую либо через районные филиалы РПП/акимов сельских округов и населенных пунктов обращаются в центры занятости населения для получения консультаций по мерам содействия предпринимательской деятельности и прохождения проверки на предмет соответствия требованиям к участникам Программы; 2) претенденты, планирующие открытие микробизнеса, не имеющие сертификатов о прохождении курсов обучения основам предпринимательства, и заинтересованные претенденты направляются для участия в проекте «Бастау Бизнес» или курсах обучения основам предпринимательства по первому направлению Программы; 3) претенденты по направлениям центров занятости населения и с сертификатами о прохождении курсов обучения (обязательно для открывающих микробизнес) обращаются в МФО/КТ/АО «ФФПСХ» с заявлением на получение микрокредита с приложением документов, указанных в Правилах кредитования/микрокредитования в малых городах и сельских населенных пунктах, утверждаемых уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса; 4) МФО/КТ/АО «ФФПСХ» проводят оценку потенциального бизнес-проекта, дают заключение и принимают решение о возможности или невозможности выдачи микрокредита; 5) МФО/КТ/ ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, представляет информацию по выданным микрокредитам организации микрокредитования. Организация микрокредитования и АО «ФФПСХ» ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в местный исполнительный орган по вопросам сельского хозяйства информацию по выданным микрокредитам согласно форме, установленной в Правилах микрокредитования; 6) МФО/КТ/АО «ФФПСХ» в течение девяносто дней со дня выдачи микрокредита проводят мониторинг целевого использования микрокредита. Отчет по целевому использованию микрокредитов ежеквартально предоставляется МФО/КТ организации микрокредитования в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом, согласно форме, установленной в Правилах микрокредитования; 7) Организация микрокредитования и АО «ФФПСХ» представляют отчет по целевому использованию микрокредитов ежеквартально, в срок до 20 числа, следующего за отчетным периодом, в местные исполнительные органы по вопросам сельского хозяйства согласно форме, установленной в Правилах микрокредитования. Механизм предоставления микрокредитов в городах, кроме малых городов: 1) претенденты напрямую либо через районные филиалы РПП/акимов городов и районов в составе городов обращаются в центры занятости населения для получения консультаций по мерам содействия предпринимательской деятельности и прохождения проверки на предмет соответствия участникам Программы; 2) заинтересованные претенденты направляются для участия в курсах обучения основам предпринимательства; 3) претенденты по направлениям центров занятости населения и с сертификатами о прохождении курсов обучения (при наличии) обращаются в МФО/БВУ с заявлением на получение микрокредита с приложением документов, указанных в Правилах кредитования/микрокредитования в городах, утверждаемых уполномоченным органом по вопросам предпринимательства; 4) участники Программы разрабатывают бизнес-план проекта и обращаются с заявкой на получение микрокредита в БВУ/МФО; 5) БВУ/МФО проводят оценку потенциального бизнес-проекта, дают заключение и принимают решение о возможности или невозможности выдачи микрокредита; 6) БВУ/МФО ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, представляет информацию в организацию микрокредитования по выданным микрокредитам в рамках Программы; 7) организация микрокредитования ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в местный исполнительный орган по вопросам предпринимательства информацию по выданным микрокредитам согласно форме, установленной в Правилах кредитования/микрокредитования в городах, утверждаемых уполномоченным органом по вопросам предпринимательства; 8) организация микрокредитования осуществляет мониторинг о целевом использовании выданных микрокредитов и представляет в местные исполнительные органы по вопросам предпринимательства ежеквартальный отчет о выдаче микрокредитов и их целевом использовании в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, согласно форме, установленной в Правилах кредитования/микрокредитования в городах, утверждаемых уполномоченным органом по вопросам предпринимательства. Гарантия предоставляется только по микрокредитам, выдаваемым МФО/КТ/БВУ с 1 января 2017 года на: 1) открытие микробизнеса, расширение существующего бизнеса, создание кооперативов в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городах; 2) создание новых микропредприятий, расширение существующего бизнеса в городах. Гарантирование микрокредитов, выдаваемых в сельских населенных пунктах и малых городах, осуществляется АО «КазАгроГарант», в городах - АО «ФРП «Даму». Размер комиссий от местных исполнительных органов за гарантирование микрокредитов в сельских населенных пунктах и малых городах составляет 30% от размера гарантии, в городах - 20%. Гарантия для участников Программы предоставляется на безвозмездной основе. Размер гарантий для: 1) начинающего предпринимателя не может быть выше 85% от суммы микрокредита; 2) действующего предпринимателя не может быть выше 50% от суммы микрокредита. Сумма микрокредита, подлежащего гарантированию, не может превышать восемь тысяч МРП. Номинальная ставка вознаграждения по кредитам/микрокредитам МФО/КТ/БВУ, по которым осуществляется гарантирование, не может быть выше 6 %. Финансирование частичного гарантирования по микрокредитам осуществляется за счет местных бюджетов путем подписания соответствующего договора между местным исполнительным органом по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства и гарантом. В одной административной территориальной единице области местные исполнительные органы по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства могут привлечь в рамках Программы двух гарантов. Объем гарантирования в рамках Программы осуществляется в пределах бюджетных средств, выделенных для оплаты комиссий по заключаемым договорам гарантии на соответствующий финансовый год. В целях оплаты за выпущенные гарантии уполномоченные органы по вопросам предпринимательства и в области развития агропромышленного комплекса в начале очередного года перечисляют гарантам 50 % суммы целевых трансфертов, выделенных на комиссии за гарантирование кредитов микрофинансовых организаций. Остальная часть целевых трансфертов перечисляется гарантам после полного освоения первой половины средств, перечисленных гарантам в начале года, по мере заключения договоров гарантии. Подтверждением освоения бюджетных средств является факт заключения договора гарантии. Гарантия предоставляется на срок действия микрокредита, в обеспечение исполнения обязательств по которому она была выпущена. Гарант вправе отказать в предоставлении гарантии в случаях, установленных Правилами гарантирования и/или договором гарантирования. Порядок и условия частичного гарантирования по микрокредитам определяются Правилами гарантирования по микрокредитам, выдаваемым микрофинансовыми организациями/кредитными товариществами в сельской местности и малых городах, утверждаемыми уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса. Порядок и условия частичного гарантирования по микрокредитам в городах определяются Правилами гарантирования по микрокредитам, выдаваемым микрофинансовыми организациями/банками второго уровня в городах, утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам предпринимательства. Субсидирование операционных затрат МФО осуществляется местными исполнительными органами по вопросам сельского хозяйства за счет средств местного бюджета. Субсидированию подлежат операционные затраты на выдачу микрокредитов МФО, выданных в сельских населенных пунктах и малых городах. Получателями субсидий являются МФО. Субсидии предоставляются на следующих условиях: 1) размер субсидии составляет 10% от объема микрокредитов, выданных МФО в сельской местности и малых городах за счет средств фондирования, полученных от АО «Аграрная кредитная корпорация»; 2) субсидия выплачивается МФО единовременно по подтвержденным оператором по субсидированию объемам полного освоения средств, предоставленных МФО АО «Аграрная кредитная корпорация» для микрокредитования в сельской местности и малых городах; 3) освоение средств, предоставленных МФО АО «Аграрная кредитная корпорация» для микрокредитования в сельской местности и малых городах, должно быть подтверждено оператором по субсидированию на основе документов, предоставляемых МФО, в соответствии с Правилами субсидирования операционных расходов микрофинансовых организаций, утверждаемыми уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса; 4) для целей субсидирования учитываются только микрокредиты, выданные МФО на цели, предусмотренные Программой. Субсидированию не подлежат операционные расходы МФО на выдачу микрокредитов, выданных МФО за счет возвратных средств от ранее выданных микрокредитов (платежи по погашению основного долга и вознаграждения), по которым МФО уже были получены субсидии операционных затрат. Решение о распределении средств на субсидирование операционных расходов МФО принимается региональной комиссией, создаваемой решением акима области, в состав которой входят заместитель акима области - председатель комиссии, представители структурных подразделений акимата области, оператора по субсидированию, РПП, общественных организаций (далее - комиссия по субсидированию). Комиссия по субсидированию является консультативно-совещательным органом. Рабочим органом комиссии по субсидированию является местный исполнительный орган по вопросам сельского хозяйства. Порядок и условия субсидирования операционных расходов МФО регламентируются Правилами субсидирования операционных расходов микрофинансовых организаций, утверждаемыми уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса. В рамках реализации второго направления Финансирование мер по микрокредитованию осуществляется за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета через местные исполнительные органы по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства. Отчет о выданных микрокредитах представляется организациями микрокредитования и АО «ФФПСХ» ежемесячно в местные исполнительные органы по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным. Местные исполнительные органы по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства на основе отчетов организаций по микрокредитованию ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в центры занятости населения и операторам Программы информацию: 1) о реализации проекта «Бастау Бизнес»; 2) о ходе микрокредитования на селе с учетом гарантирования и субсидирования; 3) о ходе микрокредитования в городах с учетом гарантирования; 4) о создаваемых рабочих местах. Операторы Программы на основании информации, полученной от местных исполнительных органов, ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют информацию уполномоченному органу по вопросам занятости населения.