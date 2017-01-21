Министра культуры Южной Кореи арестовали из-за коррупционного скандала
21 января 2017, 13:44
Чо Юн Сун стала первым в истории страны министром, арестованным при исполнении служебных обязанностей.
Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун арестована после запроса спецкомиссии следователей, ведущих дело о коррупционном скандале в высших эшелонах власти, и подала в отставку, сообщило агентство Киодо, сообщает РИА Новости.
Чо Юн Сун подозревается в том, что она составила так называемый "черный список" деятелей искусств, критически настроенных против власти президента Пак Кын Хе.
Список, включающий более 9400 артистов, музыкантов и деятелей культуры, был создан для того, чтобы обозначенные в нем лица были отрезаны от любых видов государственных субсидий и помощи.
Суд также выдал ордер на арест бывшего главы администрации президента.
Чо Юн Сун стала первым в истории страны министром, арестованным при исполнении служебных обязанностей.
Фото: Сегодня
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