На японской АЭС "Такахама" кран упал на хранилище с ядерными отходами
21 января 2017, 14:06
Кран упал из-за сильного ветра.
На японской АЭС "Такахама" произошло ЧП: подъемный кран высотой 112 метров упал на здание, где хранится отработанное ядерное топливо, сообщает Вести.ru.
В бассейн с ОЯТ обломки не попали, пострадавших нет. Кран упал из-за сильного ветра. В бассейне хранилось 259 топливных стержней.
Возраст атомных реакторов АЭС "Такахама" превышает 40 лет, и по закону они подлежат демонтажу. Однако летом 2015 года срок эксплуатации двух реакторов было разрешено продлить.
В настоящее время все четыре энергоблока станции, находящейся в префектуре Фукуи, остановлены. Для их перезапуска требуется не только разрешение местных властей, но и одобрение местных жителей. Однако после аварии на АЭС "Фукусима" антиядерные настроения настолько сильны, что правительство Японии до сих пор не может заручиться согласием жителей на возобновление работы атомной станции.
Фото: EPA
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