КХЛ запустила голосование на определение города, в котором пройдет Матч звезд в 2018 году
21 января 2017, 14:11
В списке претендентов столица Казахстана Астана, конкуренцию которой составляют Владивосток, Хельсинки и Казань.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила голосование на определение города, в котором пройдет Матч звезд в 2018 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В списке претендентов столица Казахстана Астана, конкуренцию которой составляют Владивосток, Хельсинки и Казань.
Отдать свой голос можно по этой ссылке, опрос проходит внизу материала о Матче звезд КХЛ-2017.
"Матч звезд для Лиги является прибыльным. Решение по следующему году и контракт с городом должны быть в мае. Так что у нас есть два-три месяца на подробное изучение кандидатов", - сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
Напомним, Астана претендовала на проведение нынешнего шоу, но уступила Уфе, где в эти в выходные и проходит главный хоккейный праздник Лиги.
Участие в Матче звезд КХЛ уже в третий раз подряд принимает форвард "Барыса" Найджел Доус, который заявил, что будет голосовать за Астану.
Фото: социальные сети
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