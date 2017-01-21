Основания для возбуждения дела о признании должника банкротом

Согласно пункту 2 статье 38 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве», одним из оснований для возбуждения судом производства по делу о банкротстве является заявление должника.

Однако не каждый индивидуальный предприниматель или юридическое лицо может заявить о своем банкротстве.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона «О реабилитации и банкротстве», основанием для обращения должника в суд с заявлением о признании его банкротом является его неплатежеспособность при отсутствии возможности ее восстановить.

Под неплатежеспособностью должника понимается неспособность должника выполнить денежные обязательства и иные требования денежного характера в течение трех месяцев с момента наступления срока их исполнения.

Таким образом, из приведенной нормы закона следует, что в случае отсутствия у должника не исполненных обязательств, либо имеется возможность удовлетворить требования кредиторов по указанным обязательствам вне конкурсного производства, суд может отказать в признании должника банкротом.

В соответствии со статьей 18 Закона «О реабилитации и банкротстве», заявление должника подается в суд в письменной форме, подписывается руководителем должника - юридического лица либо лицом, его заменяющим в соответствии с учредительными документами.

В заявлении должны быть указаны следующие данные:

- наименование суда, в который подается заявление;

-обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов;

- сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе имуществе, обремененном залогом, находящемся в аренде и в лизинге, о деньгах, находящихся на банковских счетах; номера счетов и места нахождения банков, перечень дебиторов с указанием их места нахождения и суммы их задолженности;

- сведения об обязательствах должника, срок исполнения которых не наступил;

- информация об отношении деятельности должника к сфере естественной монополии или о том, что данный должник является субъектом рынка, занимающим доминирующее (монопольное) положение на товарном рынке;

- перечень прилагаемых документов.

В заявлении должника о признании его банкротом допускается указание иных сведений, имеющих значение для рассмотрения дела о банкротстве.

В соответствии со статьей 19 Закона «О реабилитации и банкротстве», к заявлению должника о признании его банкротом прилагаются документы, которые подтверждают:

- уплату государственной пошлины, размер которой, в соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 535 Налогового кодекса Республики Казахстан, составляет 500% месячных расчетных показателей (МРП);

- наличие задолженности, а также неспособность должника удовлетворить требования кредиторов;

- иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника.

Рассмотрение судом заявления о банкротстве

После поступления заявления о банкротстве, не позднее 5 рабочих дней, суд возбуждает дело либо возвращает заявление без рассмотрения в случае несоблюдения формы и порядка подачи заявления. После возбуждения дела о банкротстве не допускается исполнение ранее вынесенных судебных актов в отношении имущества должника, также исключается безакцептное снятие денег с банковских счетов должника и обращение взыскания на имущество, любые имущественные требования кредиторы заявляют только в рамках банкротной процедуры.

Со дня вынесения судом определения о возбуждении дела органам и участникам должника запрещается использовать и отчуждать имущество, за исключеним обычных для данной компании коммерческих операций. Осуществлять указанные действия должник вправе только после предварительного согласования с временным управляющим. Запрещается также отчуждение акций или долей в уставном капитале.

После возбуждения дела, не позднее 2 рабочих дней, суд назначает временного управляющего - лицо, прошедшее квалификационный экзамен и допущенное в установленном законом порядке к осуществлению деятельности администратора. Главной задачей временного управляющего на данном этапе является сбор информации, а также составление заключения аналитического характера относительно финансового состояния должника. В заключении, изучив учетную и бухгалтерскую документацию, временный управляющий приводит выводы касательно платёжеспособности либо неплатежеспособности должника, о наличии оснований для признания несостоятельности должника либо иные выводы. Заключение представляется временным управляющим в суд и рассматривается в качестве одного из доказательств, для возможности всестороннего и полного исследования судом вопроса о неплатежеспособности должника.

В судебном заседании помимо должника участвуют представитель уполномоченного органа, представитель органа прокуратуры, кредиторы и иные заинтересованные лица, которые также дают пояснения, отзывы и пользуются всеми иными правами, предусмотренными гражданским процессуальным законодательством. Если должник не является в судебное заседание, суд выносит определение о принудительном приводе, за исключением случаев банкротства отсутствующего должника. Если заявление о банкротстве подано кредитором, то его неявка в судебное заседание влечет вынесение судом определения об оставлении заявления без рассмотрения.

Завершение этапа определяется вынесением судебного акта о признании либо не признании несостоятельности должника. При этом суд ограничен жесткими временными рамками: дело о банкротстве, в случае если заявитель должник, должно быть рассмотрено в месячный срок, в случаях, когда в суд подает кредитор или прокурор - в течение 2-х месяцев с момента возбуждения дела.

После признания должника несостоятельным начинается заключительный и самый длительный этап, завершающийся внесением записи о ликвидации банкрота в государственный регистр юридических лиц. Со дня вынесения судом решения о признании должника банкротом признаются истекшими все сроки его обязательств, не начисляется неустойка и вознаграждение, все имущественные споры в судах, в которых участвует банкрот, прекращаются, по заявлению администратора снимаются все ограничения и обременения на имущество. Все имущественные требования к должнику предъявляются только в рамках процедуры банкротства. Всем органам и участникам банкрота запрещается использовать и отчуждать имущество, кроме обычных для данной компании коммерческих операций, а также в рамках погашения обязательств.

Предельный срок проведения данного этапа 9 месяцев, однако, в некоторых случаях срок процедуры банкротства может быть продлен либо затянуться. Функции по управлению делами и имуществом должника осуществляются временным управляющим, который формирует реестр требований кредиторов, проводит инвентаризацию имущественной массы, организовывает и проводит первое собрание кредиторов, на котором избирается кандидатура банкротного управляющего.

Главными задачами банкротного управляющего являются охрана и контроль за имуществом должника, формирование имущественной массы, ведение реестра требований кредиторов, разработка и реализация плана продажи имущества, истребование долгов, исполнение требований кредиторов в соответствии с реестром, установление договоров и иных сделок, которые были заключены с нарушением законодательства и предъявление требований об их недействительности. Также банкротный управляющий вправе заключить мировое соглашение в случаях предусмотренных законодательством о реабилитации и банкротстве.

Сделки, совершенные в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве по инициативе банкротного управляющего и решению суда могут быть признаны недействительными со всеми последствиями, вытекающими из недействительности сделок. Помимо этого участники и должностные лица банкрота могут быть привлечены к субсидиарной (имущественной), административной или уголовной ответственности в случаях нарушения требований законодательства при заключении указанных сделок.

По итогам расчетов с кредиторами банкротный управляющий представляет в суд согласованный с собранием кредиторов заключительный отчет о своей деятельности с приложением ликвидационного баланса и отчета об использовании оставшегося после расчетов с кредиторами имущества.

После утверждения заключительного отчета и ликвидационного баланса суд выносит определение об окончании процедуры банкротства. При этом банкрот признается освобожденным от долгов, а процедура банкротства завершенной.

Имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, которое не было принято администратором в счет возмещения административных расходов и кредиторами в счет удовлетворения их требований, равно как и деньги, оставшиеся после расчетов с кредиторами, передаются собственнику имущества или участникам в соответствии с законодательством и учредительными документами должника.

Маманова А.А.

Судья специализированного межрайонного

экономического суда г.Астаны