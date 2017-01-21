О медиации

Согласно подпункту 5) статьи 2 Закона «О медиации» под медиацией понимается процедура урегулирования спора (конфликта) между сторонами при содействии медиатора (медиаторов) в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному согласию сторон.

Несомненно, что институт медиации, как способ урегулирования спора дает его сторонам много возможностей. Однако он не получил бы широкого распространения если бы не были установлены некоторые правовые средства, поощряющие к тому, чтобы разрешить спор в порядке медиации.

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее - ГПК) установлены определенные преимущества для сторон, прибегших к услугам медиатора.

Во-первых, если соглашение об урегулировании спора в порядке медиации достигнуто между сторонами до обращения в суд, то в случае неисполнения этого соглашения какой-либо стороной и обращения другой стороны в связи с этим в суд, его требование будет рассмотрено в порядке упрощенного (письменного) производства. Это значительно экономит время, средства и в целом облегчает получение судебного признания и удовлетворения требования управомоченной стороны.

Во-вторых, если во время судебного разбирательства стороны заявили о намерении обратиться к услугам медиатора (представили договор о проведении медиации), то суд в соответствии подпунктом 7) пункта 1 статьи 272 ГПК обязан приостановить производство по делу.

В-третьих, если по спору, являющемуся предметом судебного разбирательства, стороны все таки пришли к соглашению об урегулировании спора посредством медиации, то в соответствии с подпунктом 6) статьи 277, частью третьей статьи 278 ГПК суд прекращает производство по делу и возвращает уплаченную истцом государственную пошлину. Таким образом уменьшаются издержки сторон, связанные с судебным разбирательством.

В-четвертых, соглашение сторон об урегулировании спора в порядке медиации, достигнутое во время судебного разбирательства, утверждается определением суда. Такое определение, которым утверждены условия соглашения об урегулировании спора в порядке медиации и прекращено производство по делу, в дальнейшем в случае неисполнения соглашения виновной стороной, дает управомоченной стороне право требования от суда вынесения определения о принудительном исполнении соглашения без судебного разбирательства.

Таковы основные правовые средства, направленные на то, чтобы привести стороны конфликта к переговорам между собой и поиску взаимовыгодных решений.

Ищанова Г.Б.

Судья специализированного межрайонного экономического суда города Астаны