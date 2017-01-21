Взаимная ответственность субъектов предпринимательства и государства

Статьей 14 Предпринимательского кодекса РК установлено, что Государство посредством выдачи разрешения подтверждает обеспечение лицензиатом, владельцем разрешения второй категории минимального уровня безопасности в соответствии с целями государственного регулирования.

В соответствии со ст.18 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях», Разрешительный или уведомительный порядок вводится только посредством включения соответствующего разрешения или уведомления в перечни разрешений или уведомлений, предусмотренные в приложениях 1, 2 и 3 к настоящему Закону.

Для введения разрешительного или уведомительного порядка регулирующие государственные органы должны предварительно провести процедуру анализа регуляторного воздействия в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Действие настоящего пункта не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан.

Анализом регуляторного воздействия, согласно ст. 83 Предпринимательского кодекса РК, является аналитическая процедура сопоставления выгод и затрат от вводимого регуляторного инструмента и связанных с ним требований, позволяющая оценивать достижение целей государственного регулирования в последующем.

Целью анализа регуляторного воздействия является повышение действенности и эффективности государственной политики в части использования конкретных регуляторных инструментов через оценку альтернативных подходов регулирования для достижения определенных целей или решения четко определенных проблем.

Анализ регуляторного воздействия проводится до и после введения регуляторного инструмента.

По результатам анализа регуляторного воздействия в зависимости от эффективности применения регуляторного инструмента регуляторный инструмент может быть отменен или иным образом пересмотрен.

Регуляторный инструмент подлежит отмене в случае недостижения целей государственного регулирования предпринимательской деятельности, заявленных при его введении.

Анализ регуляторного воздействия проводится регулирующими государственными органами в отношении разрабатываемых ими проектов документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 82 настоящего Кодекса, а также уполномоченным органом по предпринимательству, Национальной палатой и другими заинтересованными лицами в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству.

Проведение анализа регуляторного воздействия является обязательным условием введения нового регуляторного инструмента.

Анализ регуляторного воздействия в отношении действующих регуляторных инструментов проводится регулирующими государственными органами в порядке пересмотра действующих документов.

Уполномоченный орган по предпринимательству:

1) рассматривает результаты анализа регуляторного воздействия и дает заключение о соблюдении регулирующими государственными органами установленных процедур;

2) в случае несогласия с выводами анализа регуляторного воздействия, проведенного регулирующими государственными органами, проводит альтернативный анализ регуляторного воздействия.

Результаты анализа регуляторного воздействия, проведенного регулирующим государственным органом, альтернативного анализа регуляторного воздействия, проведенного уполномоченным органом по предпринимательству и (или) иными заинтересованными лицами, размещаются на общедоступных интернет-ресурсах.

При этом, ст.18 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях», устанавливает, что при введении разрешительного порядка в отношении деятельности или действия (операции), ранее не подлежавшего разрешительному порядку, обязанность получения разрешения возникает у физического или юридического лица, осуществляющего деятельность или действие (операцию), с даты введения в действие нормативного правового акта, регламентирующего порядок получения разрешения и (или) устанавливающего требования, обязательные для получения разрешения.

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок получения разрешения, утверждающие разрешительные или квалификационные требования и (или) перечень документов, подтверждающих соответствие заявителей таким требованиям, не могут быть введены в действие до истечения двадцати одного календарного дня после дня их первого официального опубликования.

В случае введения разрешительного порядка в отношении деятельности или действий (операций), ранее не подлежавших разрешительному порядку, заявители вправе подать заявление на получение разрешения до введения в действие нормативных правовых актов, регламентирующих порядок получения разрешения, утверждающих разрешительные или квалификационные требования и (или) перечень документов, подтверждающих соответствие заявителей таким требованиям, но не позднее чем за пять рабочих дней до введения в действие указанных актов.

При этом выдача разрешений или мотивированных отказов в их выдаче по заявлениям, поданным в соответствии с частью второй настоящего пункта, должна быть осуществлена разрешительными органами после введения в действие нормативных правовых актов, указанных в части первой настоящего пункта, в сроки, установленные для их выдачи.

Заявители, подавшие заявление на получение разрешения в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, вправе до выдачи разрешения или мотивированного отказа в его выдаче осуществлять деятельность или действие (операцию), в отношении которых введен разрешительный порядок без наличия разрешения.

Действие настоящего пункта не распространяется на разрешения, выдаваемые на деятельность в финансовой сфере и деятельность, связанную с концентрацией финансовых ресурсов.

Отмена разрешительного или уведомительного порядка осуществляется посредством исключения разрешения или уведомления из перечней разрешений и уведомлений, предусмотренных в приложениях 1, 2 и 3 к настоящему Закону, и влечет право физического или юридического лица на осуществление деятельности или действия (операции) без наличия разрешения или направления уведомления.

Наряду с изложенным, статьей 14 Предпринимательского кодекса РК регламентировано, что в процессе государственного регулирования предпринимательства не должны создаваться препятствия к осуществлению законной деятельности субъектов предпринимательства со стороны государственных органов и их должностных лиц.

В процессе государственного регулирования предпринимательства при исполнении субъектами предпринимательства своих обязанностей или реализации предоставленных им по закону прав предполагается добросовестность их действий.

Субъект предпринимательства также считается добросовестным, если при реализации прав, законных интересов и (или) исполнении обязанностей он руководствовался официальным разъяснением государственного органа, данным в пределах его компетенции, закрепленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Убытки, причиненные субъекту предпринимательства в результате издания не соответствующего законодательству Республики Казахстан акта государственного органа, а также действиями (бездействием) должностных лиц этих органов, подлежат возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан.

Представленные субъектами предпринимательства фактические данные о рассматриваемых государственным органом обстоятельствах считаются достоверными до тех пор, пока суд или государственный орган не установит обратное в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Запрещается использование предоставленных настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами прав в противоречии с их назначением с целью ущемления прав и законных интересов других субъектов предпринимательства или уклонения от исполнения существующих обязанностей или юридической ответственности за фактически совершенные правонарушения.

А.С.Дощанова

Судья специализированного межрайонного

экономического суда города Астаны