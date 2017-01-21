О документах, удостоверяющих личность

Правовые основы документов, удостоверяющих личность, определены в Законе Республики Казахстан от 29 января 2013 года «О документах, удостоверяющих личность» (далее - Закон). В статье 6 Закона приведён перечень таких документов. Одним из самых распространенных является удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Иметь удостоверение личности обязан каждый гражданин Республики Казахстан старше 16-ти лет, постоянно проживающий на её территории.

Статьей 23 Закона определено, что документы, удостоверяющие личность, могут изыматься должностными лицами органов предварительного следствия, дознания, а также должностными лицами в ходе административного производства и оформления утраты гражданства. А их изъятие иными органами и должностными лицами запрещается. У лиц, осужденных к лишению свободы, документы, удостоверяющие личность, изымаются и хранятся в учреждениях, исполняющих приговоры. При освобождении от отбывания наказания они возвращаются владельцам. Также установлен запрет на их принятие в залог.

В повседневной жизни бывают случаи, когда нас просят оставить удостоверение личности на тот период времени, пока мы находимся, например в бизнес-центре. А при выходе из него - возвращают. Данные действия администрации такого бизнес-центра незаконны. За то время, пока удостоверение личности находится вне поля зрения его законного владельца, возможны противоправные действия с ним третьих лиц. Например, возможно оформить кредит, либо открыть предприятие без цели осуществления законной предпринимательской деятельности (лжепредприятие). Вероятность таких противоправных действий невелика, но возможные последствия огромны. С целью минимизировать свои риски, правообладатель удостоверения личности обязан пользоваться им и хранить его, не передавая без законных на то оснований третьим лицам.

Необходимо отметить, что частью 1 статьи 384 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность за незаконное изъятие у гражданина паспорта, удостоверения личности или другого личного документа. Санкция данной части данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток.

Также Закон предписывает в случае утраты документов, удостоверяющих личность, обращаться в уполномоченные государственные органы для получения новых (п.1 ст.21). Причем делать это необходимо незамедлительно во избежание их попадания в руки недобросовестных лиц.

Кусманова А.К.

Судья специализированного межрайонного

экономического суда города Астаны