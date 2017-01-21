Применение срока исковой давности в соответствии с новым Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан

В соответстии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (далее - ГК) исковая давность - это период времени, в течение которого может быть удовлетворено исковое требование, возникшее из нарушений права лица или охраняемого законом интереса.

Согласно статье 179 ГК требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Так, различаются право на иск в материальном смысле и право на иск в процессуальном смысле. Истечение давности погашает право на иск в материальном, но не в процессуальном смысле. Под правом на иск в процессуальном смысле понимается возможность обратиться в суд за защитой права или охраняемого законам интереса. Такая возможность имеется у лица, обладающего процессуальной дееспособностью, если спор по своей сущности подведомствен суду. Поскольку истец обладает правом на иск в процессуальном смысле, суд обязан принять к рассмотрению исковое требование независимо от истечения срока исковой давности.

Также, нормами вышеуказанной статьи устанавливается, что исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. В соответствии с данной нормой право применения исковой давности предоставлено сторонам. Это служит общей тенденции законодательного укрепления позиции кредитора. Хотя в настоящей статье говорится о заявлении стороны в споре для применения исковой давности, практически такое заявление исходит от ответчика, ибо он заинтересован в судебном решении об отказе в иске со ссылкой на пропуск исковой давности.

Кроме того, пунктом 3 статьи 179 ГК оговаривается, что истечение срока исковой давности до предъявления иска является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Так, последствия истечения исковой давности для истца-кредитора заключаются в том, что это служит основанием к отклонению предъявленного им иска. Соответственно для ответчика-должника эти последствия означают, что его нельзя понудить к исполнению своей обязанности перед обладателем нарушенного права. Если объектом нарушенного права является индивидуально-определенная вещь, принадлежащая на праве собственности истцу (например, не возвращенная нанимателем или незаконным владельцем собственнику), то ответчик в результате истечения исковой давности право собственности на вещь не приобретает. Такая вещь рассматривается как бесхозяйное имущество, и ее судьба определяется по правилам статьи 242 ГК.

Вмесет с тем, Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан от 1999 года не был предусмотрен специальный порядок рассмотрения ходатайств о применении сроков исковой давности, и рассматривались судом в соответствии с общей нормой статьи 186 данного Кодекса, путем вынесения определения после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле по ходатайству, поданному до удаления председательсвующего в совещательную комнату, лицом, участвующем в деле, и/или представителем по вопросам, связанным с разбирательством дела.

Согласно нового Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, вступившего в силу с 2016 года, по результатам проведения подготовки дела к судебному разбирательству проводится предварительное судебное заседание в целях процессуального закрепления распорядительных действий сторон и других лиц, участвующих в деле, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, исследования фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности. При пропуске без уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу. Факт пропуска срока устанавливается на основании ходатайства истца о восстановлении пропущенного срока или ходатайства ответчика о применении срока исковой давности.

Таким образом, законодатель выделил отдельную стадию гражданского процесса, согласно которой, в предварительном судебном заседании подводятся итоги проведенной подготовки дела к судебному разбирательству, и установил пресекательные сроки для сторон по подаче ходатайства о восстановлении пропущенного срока и ходатайства о применении срока исковой давности на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, а также для суда по исследованию фактов пропуска сроков исковой давности на стадии предварительного судебного заседания.

Так, согласно комментария от 2016 к ГПК года суд при рассмотрении дела по существу не исследует факты пропуска срока исковой давности по поданным на стадии судебного разбирательства ходатайствам истца о восстановлении пропущенного срока и ответчика о применении срока исковой давности, за исключением случая, когда ответчик не участвовал на предварительном рассмотрении дела по уважительным причинам.

Кроме того, согласно того же комментария обсуждение применения сроков исковой давности при рассмотрении дела по существу возможно только если обстоятельства пропуска исковой давности подлежат исследованию и возможно применение к части заявленных требований.

В свою очередь, возникает вопрос о рассмотрении ходатайства ответчика о применении срока исковой давности на стадии судебного разбирательства, в случае его участия на предварительном судебном заседании и не заявлении данных требований на этой стадии. Согласно вышеуказнных норм ГПК и комменатрия к нему, председательсвующий в судебном заседании должен отказать в удолветворении данного ходатайства по причине его не заявления на стадии предварительного судебного заседания.

При этом, обратная ситуация может возникнуть, когда суд должен удовлетворить ходатайство ответчика о применении срока исковой давности на стадии предварительного судебного заседания в отсутстивие истца без уважительных причин.

Вышеуказанные положения нового процессуального законодательства не коррелируются с нормами материального права в части права стороны заявить требование о применении исковой давности до вынесения судом решения, а так же задачам и принципами гражданского судопроизводства в части судебной защиты прав и законных интересов граждан, государства и юридических лиц, что требует внесение соответствующих изменений в гражданское процессуальное законодательство.

Сатбаев Б. Б.

Судья специализированного межрайонного

экономического суда г.Астаны