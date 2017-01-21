Особенности рассмотрения дел в заочном производстве

Специфика порядка заочного производства вытекает из содержания статей 256 и 2257 ГПК. В судебном заседании присутствует только одна сторона - истец, а ответчик не принимает участия в разбирательстве дела. Поэтому заочное производство характеризуется определенными особенностями.

Заочное производство- это разбирательство исковых дел в суде первой инстанции в отсутствие надлежащим образом извещенного ответчика, не сообщившего суду о наличии уважительных причин неявки и не просившего о рассмотрении дела без его участия, с согласия истца при неявке ответчика по первичному вызову.

В случае повторной неявки извещенного надлежащим образом ответчика суд рассматривает дело в порядке заочного производства независимо от мнения истца.

Если от неявившегося в судебное заседание ответчика поступило заявление о рассмотрении дела без его участия, дело подлежит рассмотрению в общем порядке, а не в порядке заочного производства.

При участии в деле нескольких ответчиков рассмотрение дела в порядке заочного производства возможно в случае неявки в судебное заседание одновременно всех ответчиков.

О рассмотрении дела в порядке заочного производства суд выносит определение, которое заносится в протокол судебного заседания с указанием оснований рассмотрения дела в порядке заочного производства.

Своеобразие заочного разбирательства в том, что не в полной мере проявляется состязательность, в отсутствие другой стороны не может быть полно воплощена форма процесса, которая подразумевает спор.

При разбирательстве дела в заочном производстве истец ограничен в своих диспозитивных полномочиях, а именно, он не вправе изменить предмет или основание иска. Такие действия суда допускаются законом только при участии в судебном заседании ответчика в целях недопущения нарушений интересов ответчика. При изменении истцом предмета или основания иска суд не вправе рассмотреть дело в порядке заочного производства в данном судебном заседании (часть 6 ст. 256 ГПК). Если истец при производстве дела в заочном порядке изъявит желание изменить один из этих двух элементов иска, то суд обязан отложить разбирательство дела.

При рассмотрении дела в порядке заочного производства суд исследует доказательства, представленные истцом и другими лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы п выносит решение, которое именуется заочным (ст. 257 ГПК). Суд выносит решение без исследования устных объяснений ответчика,- без заслушивания речи ответчика в судебных прениях и других действий, которые мог бы совершить ответчик. Суд имеет возможность исследовать материалы (письменные и вещественные), которые были представлены ответчиком до судебного разбирательства.

Разрешение дела осуществляется судом на основании обстоятельств, получивших подтверждение в ходе исследования имеющихся доказательств. Из этого следует, что закон не связывает неявку ответчика в судебное заседание с какими-либо материально-правовыми последствиями, поэтому факт неявки ответчика не означает признания им иска.

Бертыбаева С.Т.

Судья специализированного межрайонного

экономического суда города Астаны