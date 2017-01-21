Государственная пошлина в судах

Судебная власть в Казахстане обладает всеми необходимыми атрибутами государственной власти, позволяющими способствовать взаимодействию государства и народа, обеспечить защиту конституционных прав граждан республики.

Любой может самостоятельно обратиться за защитой своих прав и интересов в судебные органы Республики Казахстан.

Первой ступенью является выбор суда в соответствии с подсудностью дела, подача искового заявления, которое подается в суд в письменной форме либо в форме электронного документа через портал электронного правительства в соответствии со ст. 29,30,31,32,148,149 ГПК Республики Казахстан.

Однако к исковому заявлению в обязательном порядке прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Государственная пошлина это обязательный платеж, взимаемый за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными государственными органами или должностными лицами.

С подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений арбитража и иностранных судов, заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов государственная пошлина взимается в размерах, определенных ст. 535 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

Плательщиками государственной пошлины являются физические и юридические лица, обращающиеся в суд по поводу совершения юридически значимых действий или выдачи документов.

В случае уплаты государственной пошлины другим, не названным выше лицом, в платежном поручении (квитанции) должно быть указано, за совершение какого действия и за кого произведен плательщиком данный платеж.

Из смысла законодательство Республики Казахстан к объектам взимания государственной пошлины в государственный бюджет относится каждое самостоятельное требование истца, ответчика по встречному иску или третьего лица, предъявляющие требования.

Неуплата государственной пошлины при предъявлении иска в суд препятствует возбуждению гражданского дела, а значит является безусловным основанием для его возвращения. Исключением могут составлять случаи, предусмотренные п.1 ст. 105 ГПК Республики Казахстан, когда истец освобожден от уплаты государственной пошлины, когда затруднительно определить цену иска, когда истец имеет отсрочку уплаты государственной пошлины.

Истцы не уплачивают государственную пошлину, если они отнесены к лицам, освобождённым от ее уплаты согласно ст. 541 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

В соответствии с п.3 ст. 106 ГПК Республики Казахстан по искам о защите прав потребителей, поданным гражданином, суд производит отсрочку от уплаты государственной пошлины до принятия соответствующего решения, о чем выносится определение.

Подтверждением факта уплаты государственной пошлины в бюджет являются платежные поручения, чеки, квитанции и другие бумажные и электронные документы, выдаваемые при осуществлении платежей с соблюдением требований Закона Республики Казахстан от 29 июня 1998 года № 237-І «О платежах и переводах денег», в том числе посредством платежного шлюза «электронного правительства», электронных терминалов, банкоматов и прочих электронных устройств, с помощью которых осуществляются платежи.

Не принимаются ксерокопии вышеуказанных подтверждающих документов. Выдача оригинала платежного документа из гражданского дела по просьбе плательщика недопустима, кроме случаев, установленных законодательными актами.

Возврат государственной пошлины производится при условии, если заявление о возврате подано в налоговый орган в течение одного года со дня зачисления государственной пошлины в доход местного бюджета по месту нахождения банка (его филиала), принявшего платеж, с приобщением оригинала платежного документа об ее уплате, либо копии определения или решения суда. В случае возврата излишне уплаченной государственной пошлины суд выдает плательщику заверенную им копию квитанции, подтверждающей оплату государственной пошлины.

Искакова Э.Ж.

Судья специализированного межрайонного

экономического суда города Астаны