Возмещение причиненного вреда

В соответствии с положением статьи 8 ГК РК, граждане и юридические лица по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им гражданскими им гражданскими правами, в том числе правом на защиту. При этом установлено, что добросовестность, разумность и справедливость действий участников гражданских правоотношений предполагается.

Как правило данные положения соблюдаются участниками гражданских правоотношений, но вместе с тем имеет место злоупотребление правом, когда действия граждан и юридических направлены на причинение вреда другому лицу, осуществление права в нарушение требований законодательства.

В силу статьи 9 ГК РК защита гражданских осуществляется судом, арбитражным судом третейским судом путем: признания прав; восстановления положения, существовавшего до нарушения права; пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре; взыскания убытков, неустойки; признания сделки недействительной; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношений; признания недействительным или не подлежащим применению соответствующего законодательству акта органа государственного управления или местного представительного либо исполнительного; взыскания штрафа с государственного или должностного лица за воспрепятствование гражданину или юридическому лицу в приобретении или осуществлении права, а также иными способами, предусмотренными законодательными актами.

Наиболее приемлемой процессуальной формой защиты прав и свобод, охраняемых законом интересов юридических и физических лиц является судебная защита, которая реализовывается предъявления иска в суд. Причинение вреда вследствие различного рода нарушений закона, противоправных действия (бездействия), нарушение охраняемых законом прав и интересов граждан и юридических лиц наиболее распространенная категория рассматриваемых судами дел.

Возмещение вреда относится к деликтным гражданско-правовой ответственности, вытекает из договоров и обязательственного права.

В Гражданском кодексе отдельной 47 главой выделены нормы, регламентирующие обязательства, возникающие вследствие причинения вреда и они не включены в раздел обязательного права. Вместе с тем, как правильно отмечается в юридической литературе, существует возможность предъявления иска из деликта и при наличии договора. Различия между договорной и деликтной ответственностью основаны на юридических фактах, порождающих обязательства из договора и из причинения вреда.

По действующему законодательству лицо, которому причинен вред, может разными правовыми способами восстановить свое нарушенное право. Например, требованиями к виновной стороне исполнить надлежащим образом обязательства по договору и возместить убытки, требовать возмещения вреда вследствие трудовых правоотношений и т.д. Для возникновения таких оснований необходимо еще до наступления обстоятельств, влекущих возмещение вреда, заключить договор и доказать, что причинение убытков связано именно с ненадлежащим исполнением договорных обязательств. Для применения норм трудового права необходимо предварительное вступление в определенные трудовые отношения с работодателем. Возмещение вреда возможно и с применением законодательства об охране окружающей среды, но при этом необходимо, чтобы суд установил, что вред причинен именно в процессе природопользования и т.д.

В главе 47 ГК отражены виды гражданско- правовой ответственности различных субъектов - юридического лица, за вред причиненный его работником; госорганов, органов местного самоуправления и их должностных лиц за вред, причиненный в результате издания госорганами актов, не соответствующих законодательным актам; органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда за вред, причиненный их незаконными действиями; возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность; ответственность родителей за вред, причиненный несовершеннолетними; ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, ограниченно дееспособным, не способным понимать значение своих действий; источником повышенной опасности; ответственность за совместно причиненный вред; право регресса к лицу, причинившему вред; способы возмещения вреда. А также отдельно предусмотрена ответственность по возмещению вреда причиненного жизни и здоровью гражданина возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг; возмещению морального вреда.

Гражданским кодексом РК предусмотрены не только общие основания ответственности за причинение вреда, но и установлена возможность обращения в суд с исками касательно запрещений действий, создающих опасность причинения вреда, освобождения от ответственности за причинение вреда, имеются случаи причинения вреда в состоянии крайней необходимости и пределы ответственности.

Таким образом, рассматриваемая судами указанная категория дел направлена на защиту прав и интересов граждан и юридических лиц.

Сабурова Б.Д.

Судья специализированного межрайонного

экономического суда города Астаны