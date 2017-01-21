В жутком ДТП в Алматы погиб молодой мужчина
21 января 2017, 14:25
Оба водителя и еще один пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии.
В Алматы на Илийском тракте между поселками Жаналык и Жетыген произошла крупная авария, сообщает Zakon.kz.
ДТП случилось в 4:30 утра. Toyota двигалась на юг, Нива ехала на север.
По неизвестным причинам, Camry выехала на встречную полосу движения и врезалась в автомобиль Нива. Пассажир последней машины, парень 1996 года рождения, скончался на месте.
Оба водителя и еще один пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии.
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