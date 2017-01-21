В жутком ДТП в Алматы погиб молодой мужчина

Оба водителя и еще один пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Алматы на Илийском тракте между поселками Жаналык и Жетыген произошла крупная авария, сообщает Zakon.kz.





ДТП случилось в 4:30 утра. Toyota двигалась на юг, Нива ехала на север.





По неизвестным причинам, Camry выехала на встречную полосу движения и врезалась в автомобиль Нива. Пассажир последней машины, парень 1996 года рождения, скончался на месте.





Оба водителя и еще один пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии.



















































