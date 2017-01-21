Пожар в ночном клубе в Бухаресте: 40 пострадавших
21 января 2017, 14:39
Причина возгорания пока неизвестна.
В элитном ночном клубе Бухареста произошел пожар, передает Вести.ru.
Около 40 человек получили травмы. По данным спасателей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Причина возгорания пока неизвестна.
Фото: evz.ro
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