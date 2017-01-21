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Пожар в ночном клубе в Бухаресте: 40 пострадавших

21 января 2017, 14:39

Причина возгорания пока неизвестна.


В элитном ночном клубе Бухареста произошел пожар, передает Вести.ru.

Около 40 человек получили травмы. По данным спасателей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Причина возгорания пока неизвестна.

Фото: evz.ro

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