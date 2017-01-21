Infiniti снесла уличный фонарь в Алматы
21 января 2017, 14:58
Водителя Infiniti госпитализировали.
В Алматы на проспекте Райымбека столкнулись Infiniti и Lada, передает Zakon.kz.
Infiniti двигалась в западном направлении в левом ряду, справа от нее ехала Lada.
По словам очевидцев, водитель Lada в последний момент решил перестроиться. Произошло столкновение.
От удара иномарка отлетела влево и снесла мачту уличного освещения.
Водителя Infiniti госпитализировали.
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