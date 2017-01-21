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Infiniti снесла уличный фонарь в Алматы

21 января 2017, 14:58

Водителя Infiniti госпитализировали.


В Алматы на проспекте Райымбека столкнулись Infiniti и Lada, передает Zakon.kz.

Infiniti двигалась в западном направлении в левом ряду, справа от нее ехала Lada.

По словам очевидцев, водитель Lada в последний момент решил перестроиться. Произошло столкновение.

От удара иномарка отлетела влево и снесла мачту уличного освещения.

Водителя Infiniti госпитализировали.









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