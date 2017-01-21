Стали известны первые распоряжения президента США Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий учреждениям "снизить регулирование" в ожидании отмены введенной 6 лет назад системы здравоохранения (известной как "Обамакер"), сообщает Би-би-си.





Он также направил в Сенат предложения по назначениям на посты в своей администрации.





Дональд Трамп в соответствии со своими предвыборными обещаниями намерен как можно быстрее отменить проведенную предыдущим главой государства Бараком Обамой реформу, вызывавшую массу споров.





Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название "Обамакер", предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку.





Благодаря этой реформе сейчас медицинской страховкой обладают на 20 млн. американцев больше. В результате, если до реформы страховку имели около 85% из них, то сейчас ею охвачен примерно 91% жителей США.





Подавляюшее большинство обладателей новой страховки получают дотации от государства. Чтобы казна могла себе это позволить, "Обамакер" обязывает всех американцев завести себе медстраховку - в противном случае они платят штраф, сейчас составляющий в среднем 995 долларов в год.





Закон был принят в 2010 году только демократами, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента.

В ходе избирательной кампании Трамп неоднократно обещал в первые же дни после вступления в должность отменить "Обамакер".

Пока Трамп так и не предложил альтернативы непопулярному среди республиканцев закону.

После личной встречи с Бараком Обамой Трамп заявил, что готов сохранить некоторые элементы системы медицинского страхования.

Сразу же после вступления на пост президента Дональд Трамп направил в Сенат предложения по назначениям на посты в своей администрации. В списке также содержатся предложения по назначениям посла США в ООН, представителя в Совете безопасности, чрезвычайного и полномочного посла в КНР, представителей в крупных международных финансовых институтах.

Ранее стало известно, что Сенат утвердил кандидатуру Джеймса Меттиса на посту министра обороны США.

Кандидатуру генерала поддержали 98 сенаторов, только сенатор Кирстен Джиллибранд высказалась против.

Джеймс Мэттис - первый кадровый военнослужащий во главе Пентагона более чем за полвека.

В настоящий момент американское законодательство запрещает военным, пробывшим в отставке менее семи лет, возглавлять министерство обороны, однако с согласия Конгресса может быть сделано исключение.



