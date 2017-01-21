В Актау по подозрению в хищении средств задержан председатель профсоюза

Сотрудники правоохранительных органов задержали Амина Елеусинова и Нурбека Кошакпаева, передает Тумба





Заместитель руководителя ДВД Мангистауской области Алдирза Куанышкереев сообщил, что председатель профсоюза «OilConstructionCompany» был задержан и водворен в ИВС по подозрению в хищении денежных средств 20 января. В отношении его проводится досудебное расследование по ст. 189 ч. 4 УК РК (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества).





"Расследуется уголовное дело в отношении Амина по факту хищения и растраты денежных средств профсоюза работников ТОО «ОСС». По делу проведены необходимые судебные экспертизы, по результатам которых выявлена недостача денежных средств профсоюза. В настоящее время проводится досудебное расследование по сбору доказательств, подтверждающих вину Елеусинова", - сообщил Алдирза Куанышкереев.

Как пояснил заместитель начальника ДВД, Елеусинову грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.





Такое наказание по данной статье подразумевает 4 пункт: «деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового».

Еще одно досудебное расследование проводится в отношении Нурбека Кушакпаева. Алдирза Куанышкереев пояснил, что данный гражданин нигде не работает. Однако это не помешало ему призывать к продолжению забастовки, которая судом была признана незаконной.





"Следственными органами внутренних дел начато досудебное расследование в отношении Кушакпаева Нурбека по ст. 408 УК РК за призывы к продолжению участия в забастовке, совершенной публично, причинившей существенный вред правам и законным интересам гражданам или организациям. 20 января 2017 Кушакпаев был задержан в порядке ст. 128 уголовно-процессуального кодекса РК и водворен в ИВС. В настоящее время проводится досудебное расследование по сбору доказательств, подтверждающих вину Кушакпаева", - сообщил заместитель начальника ДВД Мангистауской области.





В ДВД пообещали дополнительно сообщить о результатах досудебного расследования. Разгласить сумму похищенного представитель правоохранительных органов отказался, пояснив, что другие сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.



