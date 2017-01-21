Делегация Ирана прибыла в Казахстан для участия в переговорах по Сирии

Перед официальным началом переговоров, делегация проведет консультации с делегациями из России и Турции.

Сегодня в Казахстан прибыла делегация Исламской Республики Иран во главе с Хусейном Джабери Ансари заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран по арабским и африканским странам для участия в переговорах по сирийскому кризису в Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Посольства Исламской Республики Иран в РК.





Перед официальным началом переговоров, делегация проведет консультации с делегациями из России и Турции прибывшими для участия в данных переговорах. Цель консультаций между тремя странами, создание условий для проведения наиболее продуктивных переговоров в Астане.





Напомним, что переговоры в Астане принимаемая Правительством Республики Казахстан при наблюдательстве России, Турции и Исламской

Республики Иран пройдут 23 и 24 января.





Целями повестки дня переговоров является укрепление перемирия, эффективное противостояния терроризму и проведение сирийско-сирийского диалога между представителями сирийского Правительства и оппозиции, для подготовки к достижению политическим решениям по сирийскому кризису.



