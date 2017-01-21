Делегация Ирана прибыла в Казахстан для участия в переговорах по Сирии
21 января 2017, 15:28
Перед официальным началом переговоров, делегация проведет консультации с делегациями из России и Турции.
Сегодня в Казахстан прибыла делегация Исламской Республики Иран во главе с Хусейном Джабери Ансари заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран по арабским и африканским странам для участия в переговорах по сирийскому кризису в Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Посольства Исламской Республики Иран в РК.
Перед официальным началом переговоров, делегация проведет консультации с делегациями из России и Турции прибывшими для участия в данных переговорах. Цель консультаций между тремя странами, создание условий для проведения наиболее продуктивных переговоров в Астане.
Напомним, что переговоры в Астане принимаемая Правительством Республики Казахстан при наблюдательстве России, Турции и Исламской
Республики Иран пройдут 23 и 24 января.
Целями повестки дня переговоров является укрепление перемирия, эффективное противостояния терроризму и проведение сирийско-сирийского диалога между представителями сирийского Правительства и оппозиции, для подготовки к достижению политическим решениям по сирийскому кризису.
Фото: Exclusive
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