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В Саудовской Аравии при задержании подорвались два террориста

21 января 2017, 15:44

Взрыв прогремел в районе Хазанат на востоке города во время рейда силовиков.


Два террориста в городе Джидда на западе Саудовской Аравии при попытке задержания силами безопасности взорвали пояса со взрывчаткой, передает РИА Новости.

Взрыв прогремел в районе Хазанат на востоке города во время рейда силовиков.

Во время перестрелки, завязавшейся при штурме дома с подозреваемыми, два террориста привели в действие бомбы.

Жертвами взрыва стали сами боевики. Других пострадавших нет.

О принадлежности подозреваемых к конкретной террористической группировке не сообщается.

Фото: AP Photo

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