В Саудовской Аравии при задержании подорвались два террориста

Взрыв прогремел в районе Хазанат на востоке города во время рейда силовиков.

Два террориста в городе Джидда на западе Саудовской Аравии при попытке задержания силами безопасности взорвали пояса со взрывчаткой, передает РИА Новости.





Взрыв прогремел в районе Хазанат на востоке города во время рейда силовиков.





Во время перестрелки, завязавшейся при штурме дома с подозреваемыми, два террориста привели в действие бомбы.





Жертвами взрыва стали сами боевики. Других пострадавших нет.





О принадлежности подозреваемых к конкретной террористической группировке не сообщается.



