В Саудовской Аравии при задержании подорвались два террориста
21 января 2017, 15:44
Взрыв прогремел в районе Хазанат на востоке города во время рейда силовиков.
Два террориста в городе Джидда на западе Саудовской Аравии при попытке задержания силами безопасности взорвали пояса со взрывчаткой, передает РИА Новости.
Взрыв прогремел в районе Хазанат на востоке города во время рейда силовиков.
Во время перестрелки, завязавшейся при штурме дома с подозреваемыми, два террориста привели в действие бомбы.
Жертвами взрыва стали сами боевики. Других пострадавших нет.
О принадлежности подозреваемых к конкретной террористической группировке не сообщается.
Фото: AP Photo
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