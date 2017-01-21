Массовое ДТП спровоцировало большой затор в Алматы
21 января 2017, 15:58
Обошлось без пострадавших.
В Алматы на Северном кольце произошло массовое ДТП, сообщает Zakon.kz.
Одна из машин резко тормознула, водитель Mitsubishi не успел затормозить и врезался в нее. Дальше по цепной реакции произошло столкновение еще нескольких машин.
Из-за аварии создался большой затор, так как для проезда осталась одна полоса.
Обошлось без пострадавших.
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