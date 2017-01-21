В «Алматы Арена» потушили «пожар»

Сотрудники ДЧС города Алматы выполняют комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

Обеспечить высокий уровень пожарной безопасности международного спортивного мероприятия - одно из требований FISU - Международной федерации студенческого спорта. В связи с этим в спортивном комплексе «Алматы Арена» было проведено пожарно-тактическое учение, мероприятие проводилось в преддверии XXVIII Зимней Универсиады.

В учении участвовали подразделения Алматинского гарнизона с целью отработки вопросов тактики тушения пожаров, взаимодействия с администрацией объекта, службами жизнеобеспечения города, тренировки эвакуации людей из помещений.

Одновременно осуществлялась проверка состояния подъездных путей к зданиям и проверка источников наружного противопожарного водоснабжения. Согласно замыслу учений, пожар возник на юго-западной трибуне основного зала спорткомплекса, сработала пожарная сигнализация.

При обнаружении возгорания дежурный комплекса «Алматы Арена» сообщил о пожаре по телефону «101» и задействовал систему оповещения. После срабатывания системы оповещения персонал и посетители спорткомплекса организованно покинули здание. Прибывшие огнеборцы сразу же принялись тушить условный пожар, к очагу возгорания были стянуты пожарные подразделения города Алматы.

Одновременно с этим группы бойцов газодымозащитной службы проводили разведку в задымленном здании, проверяли, не остался ли кто-либо из персонала или посетителей, был развернут штаб пожаротушения. С помощью пожарной автолестницы с крыши здания были эвакуированы два человека, не успевшие покинуть спорткомплекс из-за задымления.

На учения привлекался личный состав Алматинского гарнизона и пожарная техника по повышенному номеру вызова, сотрудники ДВД, специалисты скорой медицинской помощи, другие оперативные службы города гражданской зашиты, представители местного исполнительного органа г.Алматы.

По словам начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы полковника гражданской защиты Руслана Касыбаева, все вопросы были отработаны достаточно оперативно и качественно, привлекаемые службы действовали в соответствии с планом, с поставленными задачами справились, условный пожар в спорткомплексе был оперативно ликвидирован.



