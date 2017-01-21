В Казнете опубликовали видео со стриптизом в ночном клубе

Предположительно, действие происходило в одном из развлекательных заведений Алматы.

В Интернете опубликовали видеоролик с любительским стриптизом, который возмутил пользователей сети, сообщает Zakon.kz.

Действие происходит, по некоторым данным, в одном из ночных клубов Алматы, в рамках конкурса.

На видео парни раздевают девушек. Сначала в первой паре с девушки снимают верхнюю часть одежды, и участница конкурса остается в нижнем белье. Затем и вторая пара совершает те же действия. После этого участники конкурса пытаются снять с девушек нижнюю часть одежды, соревнуясь на скорость.

Обе девушки остаются в одном белье, побеждают в конкурсе обе пары.

В комментариях к видеоролику пользователи соцсети Instagram активно стыдят участников и предлагают закрыть заведение.