В Казнете опубликовали видео со стриптизом в ночном клубе
Предположительно, действие происходило в одном из развлекательных заведений Алматы.
В Интернете опубликовали видеоролик с любительским стриптизом, который возмутил пользователей сети, сообщает Zakon.kz.
Действие происходит, по некоторым данным, в одном из ночных клубов Алматы, в рамках конкурса.
На видео парни раздевают девушек. Сначала в первой паре с девушки снимают верхнюю часть одежды, и участница конкурса остается в нижнем белье. Затем и вторая пара совершает те же действия. После этого участники конкурса пытаются снять с девушек нижнюю часть одежды, соревнуясь на скорость.
Обе девушки остаются в одном белье, побеждают в конкурсе обе пары.
В комментариях к видеоролику пользователи соцсети Instagram активно стыдят участников и предлагают закрыть заведение.
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