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В Казнете опубликовали видео со стриптизом в ночном клубе

21 января 2017, 16:41

Предположительно, действие происходило в одном из развлекательных заведений Алматы.


В Интернете опубликовали видеоролик с любительским стриптизом, который возмутил пользователей сети, сообщает Zakon.kz.

Действие происходит, по некоторым данным, в одном из ночных клубов Алматы, в рамках конкурса.

На видео парни раздевают девушек. Сначала в первой паре с девушки снимают верхнюю часть одежды, и участница конкурса остается в нижнем белье. Затем и вторая пара совершает те же действия. После этого участники конкурса пытаются снять с девушек нижнюю часть одежды, соревнуясь на скорость.

Обе девушки остаются в одном белье, побеждают в конкурсе обе пары.

В комментариях к видеоролику пользователи соцсети Instagram активно стыдят участников и предлагают закрыть заведение.

А вы согласились бы на такой конкурс ? __ г. Алматы __ #есьжеяприезжий #каканаесть #атдущи

Видео опубликовано Есьже, я приезжий! (@eap_kz) Янв 21 2017 в 12:33 PST


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