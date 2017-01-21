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Сражение Буша с плащом во время инаугурации Трампа стало предметом для шуток

21 января 2017, 16:48

Бывший президент никак не мог совладать с плащом-дождевиком.


Пользователи социальных сетей шутят о «сражении» экс-президента США Джорджа Буша-младшего с плащом-дождевиком во время инаугурации Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Во время торжественной церемонии в Вашингтоне шел дождь, и бывший американский лидер решил надеть дождевик, чтобы не промокнуть. Однако сделать это оказалось не так-то просто.


«Лучшее, что я видела сегодня на инаугурации — это Джордж Буш, пытавшийся справиться с дождевиком», — отмечает Katherine.

«Ну, он победил. Вы согласны?», — пишет Adrienne.

«Эй, Барак! Посмотри! Я прячусь! Барак! Барак! Смотри!» — шутит Robert, указывая на сидящего впереди Буша Обаму.

Некоторые пользователи удивились, почему бывший вице-президент Дик Чейни, сидящий сзади, не помог Бушу накинуть плащ.

«Кажется, Чейни приятно, что у Буша проблемы с дождевиком», — полагает Cody Hall.

Кто-то, тем не менее, посочувствовал бывшему президенту и указал на то, что он приехал на инаугурацию Трампа, несмотря на семейные проблемы.


«Он приехал на инаугурацию, несмотря на то, что его отец в реанимации и его мать тоже в больнице, и вы смеетесь над ним?» — пишет Lynn #Christian.


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