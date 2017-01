Интернет-пользователи пришли в восторг от нарядов Меланьи и Иванки Трамп на инаугурации

Пользователи социальных сетей оценили платья первой леди США Меланьи Трамп и дочери президента Иванки на торжествах в честь вступления Дональда Трампа в должность, передает РИА Новости.

Накануне на церемонии инаугурации Меланья появилась в голубом костюме с юбкой-карандашом от американского дизайнера Ральфа Лорена, а на бал пришла в платье молочного цвета от французского дизайнера Эрве Пьера, бывшего креативного директора дома Carolina Herrera. Иванка Трамп выбрала для бала платье пудрового цвета в золотых палетках с пышной юбкой, которое журналисты назвали "платьем принцессы".

Многие пользователи соцсетей пришли в восторг от внешнего вида жены и дочери Дональда Трампа и заявили, что Меланья – самая красивая и стильная первая леди за всю историю США.

"Костюм, который надела первая леди Меланья Трамп, исключительный и стильный", — считает Angela Vollin.

"Меланья Трамп выгладит великолепно на балу. Мне нравится прическа, платье и вообще все", — восхищается Kim.

"Меланья Трамп – одна из самых красивых первых леди, которых я когда-либо видела. Иванка выглядит как Золушка (на балу – ред.). Это платье!", — комментирует Amanda & Alaina.

Некоторые посмеялись над дизайнерами, которые ранее отказались одевать Меланью для торжественных мероприятий в Вашингтоне. По мнению пользователей, теперь этим представителям модной индустрии остается кусать локти.

"Дорогие идиоты, которые отказались одевать Меланью, теперь жалейте об этом 1460 дней. Она обалденная", — пишет Patriotic Rosie.

Dear idiots who refused to dress #MelaniaTrump, enjoy regretting THAT for 1,460 days, she is FIERCE #Inauguration ❤️@MELANIATRUMPpic.twitter.com/8nHsbZN2Ga