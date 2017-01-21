Интернет-пользователи пришли в восторг от нарядов Меланьи и Иванки Трамп на инаугурации
Многие пользователи соцсетей пришли в восторг от внешнего вида жены и дочери Дональда Трампа и заявили, что Меланья – самая красивая и стильная первая леди за всю историю США.
Пользователи социальных сетей оценили платья первой леди США Меланьи Трамп и дочери президента Иванки на торжествах в честь вступления Дональда Трампа в должность, передает РИА Новости.
Накануне на церемонии инаугурации Меланья появилась в голубом костюме с юбкой-карандашом от американского дизайнера Ральфа Лорена, а на бал пришла в платье молочного цвета от французского дизайнера Эрве Пьера, бывшего креативного директора дома Carolina Herrera. Иванка Трамп выбрала для бала платье пудрового цвета в золотых палетках с пышной юбкой, которое журналисты назвали "платьем принцессы".
Многие пользователи соцсетей пришли в восторг от внешнего вида жены и дочери Дональда Трампа и заявили, что Меланья – самая красивая и стильная первая леди за всю историю США.
"Костюм, который надела первая леди Меланья Трамп, исключительный и стильный", — считает Angela Vollin.
"Меланья Трамп выгладит великолепно на балу. Мне нравится прическа, платье и вообще все", — восхищается Kim.
"Меланья Трамп – одна из самых красивых первых леди, которых я когда-либо видела. Иванка выглядит как Золушка (на балу – ред.). Это платье!", — комментирует Amanda & Alaina.
Некоторые посмеялись над дизайнерами, которые ранее отказались одевать Меланью для торжественных мероприятий в Вашингтоне. По мнению пользователей, теперь этим представителям модной индустрии остается кусать локти.
"Дорогие идиоты, которые отказались одевать Меланью, теперь жалейте об этом 1460 дней. Она обалденная", — пишет Patriotic Rosie.
Dear idiots who refused to dress #MelaniaTrump, enjoy regretting THAT for 1,460 days, she is FIERCE #Inauguration ❤️@MELANIATRUMPpic.twitter.com/8nHsbZN2Ga— Patriotic Rosie (@almostjingo) 20 января 2017 г.
"Спасибо, Ральф Лорен, что ты не поддался всеобщей глупости "Я не буду одевать Меланью". Это (костюм – ред.) успех", — считает FL Islander.
"Меланья великолепна без всяких усилий. Дизайнеры, которые отказались одевать ее, очень проиграли. Тем хуже для них", — отмечает American Liz.
Однако не всем понравились наряды Меланьи. Некоторые сочли, что она украла идею костюма на инаугурации у жены бывшего президента США Джона Кеннеди Жаклин.
"Меланья Трамп "сплагиатила" платье Джеки Кеннеди. Ничего оригинального в этих людях", — заявляет Joesph G.
@aravosis - And #MELANIATRUMP plagiarized Jackie Kennedys dress. Nothing original about those people. pic.twitter.com/q3mz9EFnhJ— Joesph G (@Jdgbert) 21 января 2017 г.
Пользователей вдохновили и наряды Иванки. Некоторые сочли ее платье на балу гораздо более красивым, чем у Меланьи. Были и те, которым костюм жены президента категорически не понравился.
"Меланья была лучше всех одета во время инаугурации, но Иванка определенно лучше всех одета для вечернего торжества", — считает opɹɐd sınl.
"Я думаю, Иванка в платье от Carolina Herrera затмила Меланью в ее наряде от Hervè Pierre", — пишет Denielle Escudero.
"Платье Меланьи немного скучновато, но Иванка ослепительна в своем наряде", — хвалит Auntie Sam дочь президента.
"Меланья, вне зависимости от мужа, красивая женщина. А это платье чудовищно. По-настоящему чудовищно. Ральф мог бы придумать и лучше", — критикует наряд первой леди на инаугурации Michelle Jones.
Некоторые пользователи в комментариях не смогли обойтись без политики и воспоминаний о бывшей первой леди – Мишель Обаме.
"Помните, когда консерваторы истошно вопили о том, что Мишель вышла в платье без рукавов? Почему же плечи Меланьи открыты?", — спрашивает J.J.
"Мне не очень нравится платье Меланьи сегодня, но оно немного лучше, чем платье Мишель в 2008 году из "кусочков туалетной бумаги", — отмечает acitrep.
Фото © AFP 2017/ Saul Loeb / Pool
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