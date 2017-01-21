Интернет-пользователи пришли в восторг от нарядов Меланьи и Иванки Трамп на инаугурации

Многие пользователи соцсетей пришли в восторг от внешнего вида жены и дочери Дональда Трампа и заявили, что Меланья – самая красивая и стильная первая леди за всю историю США.

Пользователи социальных сетей оценили платья первой леди США Меланьи Трамп и дочери президента Иванки на торжествах в честь вступления Дональда Трампа в должность, передает РИА Новости.

Накануне на церемонии инаугурации Меланья появилась в голубом костюме с юбкой-карандашом от американского дизайнера Ральфа Лорена, а на бал пришла в платье молочного цвета от французского дизайнера Эрве Пьера, бывшего креативного директора дома Carolina Herrera. Иванка Трамп выбрала для бала платье пудрового цвета в золотых палетках с пышной юбкой, которое журналисты назвали "платьем принцессы".

Многие пользователи соцсетей пришли в восторг от внешнего вида жены и дочери Дональда Трампа и заявили, что Меланья – самая красивая и стильная первая леди за всю историю США.

"Костюм, который надела первая леди Меланья Трамп, исключительный и стильный", — считает Angela Vollin.

"Меланья Трамп выгладит великолепно на балу. Мне нравится прическа, платье и вообще все", — восхищается Kim.

"Меланья Трамп – одна из самых красивых первых леди, которых я когда-либо видела. Иванка выглядит как Золушка (на балу – ред.). Это платье!", — комментирует Amanda & Alaina.

Некоторые посмеялись над дизайнерами, которые ранее отказались одевать Меланью для торжественных мероприятий в Вашингтоне. По мнению пользователей, теперь этим представителям модной индустрии остается кусать локти.

"Дорогие идиоты, которые отказались одевать Меланью, теперь жалейте об этом 1460 дней. Она обалденная", — пишет Patriotic Rosie.

"Спасибо, Ральф Лорен, что ты не поддался всеобщей глупости "Я не буду одевать Меланью". Это (костюм – ред.) успех", — считает FL Islander.

"Меланья великолепна без всяких усилий. Дизайнеры, которые отказались одевать ее, очень проиграли. Тем хуже для них", — отмечает American Liz.

Однако не всем понравились наряды Меланьи. Некоторые сочли, что она украла идею костюма на инаугурации у жены бывшего президента США Джона Кеннеди Жаклин.

"Меланья Трамп "сплагиатила" платье Джеки Кеннеди. Ничего оригинального в этих людях", — заявляет Joesph G.

Пользователей вдохновили и наряды Иванки. Некоторые сочли ее платье на балу гораздо более красивым, чем у Меланьи. Были и те, которым костюм жены президента категорически не понравился.

"Меланья была лучше всех одета во время инаугурации, но Иванка определенно лучше всех одета для вечернего торжества", — считает opɹɐd sınl.

"Я думаю, Иванка в платье от Carolina Herrera затмила Меланью в ее наряде от Hervè Pierre", — пишет Denielle Escudero.

"Платье Меланьи немного скучновато, но Иванка ослепительна в своем наряде", — хвалит Auntie Sam дочь президента.

"Меланья, вне зависимости от мужа, красивая женщина. А это платье чудовищно. По-настоящему чудовищно. Ральф мог бы придумать и лучше", — критикует наряд первой леди на инаугурации Michelle Jones.

Некоторые пользователи в комментариях не смогли обойтись без политики и воспоминаний о бывшей первой леди – Мишель Обаме.

"Помните, когда консерваторы истошно вопили о том, что Мишель вышла в платье без рукавов? Почему же плечи Меланьи открыты?", — спрашивает J.J.

"Мне не очень нравится платье Меланьи сегодня, но оно немного лучше, чем платье Мишель в 2008 году из "кусочков туалетной бумаги", — отмечает acitrep.





Фото © AFP 2017/ Saul Loeb / Pool