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«Невыездной» из-за долгов павлодарец пешком пробрался в Россию, чтобы повидаться с женой

21 января 2017, 17:09

Мужчина добрался до Новосибирска.


Задолжавший три миллиона житель Павлодара пешком пересек российскую границу, чтобы увидеть жену, передает pavlodarnews.kz.

33-летний павлодарец Федор Молянов, зная, что из-за долга в три миллиона тенге, пересекать границу ему запрещено, решил пешком добраться в Новосибирск, чтобы проводить приезжавшего к нему сына и повидаться с женой. Как сообщила агентству пресс-секретарь областного суда Айгерим Сулейменова, в октябре прошлого года ночью мужчина вышел пешком из села Трофимовка Качирского района в село Студеное Новосибирской области в обход пограничной заставы «Рахат», но был задержан новосибирскими пограничниками.

В суде Федор попросил назначить ему наказание в виде лишения свободы, поскольку денег платить штраф, так же, как и работы, у него нет.

«Качирский районный суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и приговорил к шести месяцам лишения свободы условно, обязав не менять постоянного места жительства без уведомления службы пробации, а также не посещать кафе, бары и рестораны после 22 часов. В случае повторного правонарушения, наказание мужчине заменят реальным сроком», — сообщила Айгерим Сулейменова.


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