При взрыве на овощном рынке в Пакистане погибли более 20 человек
Около 40 человек получили ранения.
Взрыв на овощном рынке в Пакистане унес жизни минимум 20 человек, около 40 были ранены, передает Русская служба ВВС.
Взрыв прогремел в городе Парачинар в тот момент, когда на рынке было много покупателей. По информации местных властей, взрыв, по всей видимости, был устроен смертником.
В этом районе страны действуют много активистов движения "Талибан". Агентство Франс Пресс сообщило, что в редакцию позвонил представитель одной из ячеек движения и сообщил, что группировка берет на себя ответственность за взрыв.
По словам представителя талибов, это был "урок" шиитам, поддерживающим сирийского президента Башара Асада.
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