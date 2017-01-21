В Алматинской области нашли мужчину, который считался без вести пропавшим 10 лет

В настоящее время разысканный алматинец уже встретился со своими родными.

В Алматинской области полиция разыскала мужчину, который числился пропавшим около 10 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

Мужчина, 1967 года рождения, является жителем города Алматы. Его нашли в одном из населенных пунктов Илийского района.

Как выяснилось, алматинец пропал без вести в августе 2007 года, однако его родные обратились в полицию с официальным заявлением лишь в 2015 году. Все эти годы мужчина не связывался с родственниками, колесил по стране и, переезжая из одного региона в другой, перебивался случайными заработками.

«Разыскиваемого мужчину обнаружили инспекторы ювенальной полиции Илийского РУВД в ходе проводимых в пригороде Алматы профилактических мероприятий. При проверке документов и по внешним приметам было установлено, что мужчина, согласно имеющейся ориентировке, числится без вести пропавшим. Из его пояснений следует, что в Илийский район он переехал 1,5 года назад и в одном из поселков подрабатывал на строительстве частного дома. Проживал в недостроенном дачном домике, за которым также присматривал»,, - сообщили в пресс-службе ДВД области.

Информацию о пропавшем и его местонахождении полицейские Илийского района передали коллегам из Алматы. В настоящее время разысканный алматинец уже встретился со своими родными.