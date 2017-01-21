Россияне стали употреблять меньше алкоголя

В год на человека приходится около 10 литров, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что необходимо стремиться к снижению потребления до нормы в 8 литров в год

Потребление алкоголя среди россиян существенно снизилось - в среднем приходится 10 литров в год на человека. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на посвященной здоровью дискуссионной площадке съезда "Единой России", передает ТАСС.

"У нас существенно снизилось потребление алкоголя, для людей с 18 лет - до 10 с небольшим литров", - сказала она.

Между тем, отметила министр, необходимо стремиться к снижению потребления до нормы в 8 литров в год - нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.

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