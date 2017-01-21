Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Россияне стали употреблять меньше алкоголя

21 января 2017, 18:32

В год на человека приходится около 10 литров, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что необходимо стремиться к снижению потребления до нормы в 8 литров в год


Потребление алкоголя среди россиян существенно снизилось - в среднем приходится 10 литров в год на человека. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на посвященной здоровью дискуссионной площадке съезда "Единой России", передает ТАСС.

"У нас существенно снизилось потребление алкоголя, для людей с 18 лет - до 10 с небольшим литров", - сказала она.

Между тем, отметила министр, необходимо стремиться к снижению потребления до нормы в 8 литров в год - нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.

Фото © Михаил Почуев/ТАСС


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также