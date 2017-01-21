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Близ Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,9

21 января 2017, 18:37

Эпицентр был расположен на территории Казахстана.


В 171 километре на северо-запад от Алматы зафиксированы подземные толчки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Как сообщили в ведомстве, землетрясение произошло в субботу, 21 января, в 16:05 по времени Астаны. Эпицентр землетрясения был расположен в 171 километре на северо-запад от города Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8.7. Магнитуда - 3.9. Глубина залегания очага составила 15 км. Сведений об ощутимости нет.


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