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В Австралии и Новой Зеландии начались женские марши против Трампа

21 января 2017, 19:09

Аналогичные акции протеста проходят в Великобритании. Участники говорят, что в первую очередь выступают против женоненавистничества..


В Австралии и Новой Зеландии начались марши против Дональда Трампа на посту президента США. Акция протеста была организована женщинами по всему миру. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Reuters.

В Сиднее, крупнейшем городе Австралии, около 3000 человек, среди которых были как мужчины, так и женщины, собрались на митинг в Гайд-парке. На плакатах у некоторых написано "борись как девчонка". Протестующие говорят, что они устраивают демонстрацию не против Трампа, а против женоненавистничества.

В Новой Зеландии в демонстрациях приняли участие 2000 человек.

Марш также пройдёт в Лондоне. Он начнётся с Посольства США. Ожидается, что соберётся более 25 тысяч человек.

Фото: ©Reuters


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