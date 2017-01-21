Джеймс Кэмерон и режиссёр "Дэдпула" снимут последнего "Терминатора"

Джеймс Кэмерон собирается вернуть себе права на легендарную серию фантастических боевиков и впервые за четверть века снять хороший фильм со словом "терминатор" в названии.

Джеймс Кэмерон спродюсирует новую часть фантастического боевика "Терминатор". Как сообщает Deadline, права на серию фильмов о роботах-убийцах вернутся к режиссёру "Аватара" и "Титаника" в 2019 году.

По нашим сведениям, Кэмерон уже ведёт переговоры с режиссёром "Дэдпула" Тимом Миллером о том, чтобы последний занял режиссёрское кресло в новой и, скорее всего, заключительной части франшизы.

Джеймс Кэмерон продал права на серию ещё до выхода первого фильма в 1984 году. Сумма сделки составила $1, однако Кэмерон условился, что после продажи прав его нельзя будет уволить с режиссёрского поста первого фильма.

Позже, после банкротства компании Carolco, права на франшизу путешествовали из рук в руки ещё много лет, но режиссёр уже не имел никакого контроля над серией после выхода фильма "Терминатор-2. Судный день" в 1991 году. Три фильма серии — "Терминатор-3. Восстание машин" 2003 года, "Терминатор. Да придёт спаситель" 2009-го и "Терминатор. Генезис" 2015-го — были сняты без его участия. Все три фильма провалились в американском прокате.

На данный момент режиссёр дожидается 2019 года: по американскому законодательству права на оригинальное творение могут быть автоматически возвращены автором по прошествии 35 лет.

Пока что никаких деталей о новом фильме серии нет: неизвестны ни время действия фильма, ни вероятность того, что Арнольд Шварценеггер вернётся к своей легендарной роли.

На данный момент Джеймс Кэмерон занят производством четырёх новых частей "Аватара". Выход второй части кассового суперхита 2009 года назначен на 21 декабря 2018 года. Тим Миллер приглашён на режиссёрский пост в экранизации серии видеоигр и мультфильмов о еже Сонике, однако дата премьеры фильма пока неизвестна.

Источник: Life