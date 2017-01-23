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Почти 40 тыс. человек вышли на свободу по амнистии в Узбекистане

23 января 2017, 01:33

Соответствующее постановление было принято парламентом Узбекистана в октябре 2016 года в связи с 24-й годовщиной принятия Конституции страны.


Почти 40 тыс. человек вышли на свободу из тюрем в рамках исполнения постановления парламента Узбекистана, которое было принято в октябре 2016 года в связи с 24-й годовщиной принятия Конституции страны, сообщает Росбалт.

"Сенат был наделен правом амнистировать заключенных в 2005 году. Ранее решение принимал лично президент", – поясняется в информации.

Уточняется, что из общего числа помилованных от наказания были освобождены 5 408 женщин, 893 лиц, не достигших 18 лет и 1 045 мужчин старше 60 лет. Также амнистировано 144 человека, которых признали больными, страдающими заболеваниями, препятствующими отбытию срока наказания.

Также было предусмотрено освобождение заключенных, получивших наказание в виде лишения свободы, или сокращение на определенную часть не отбытого срока.


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