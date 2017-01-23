Счета-фактуры по государственным закупкам должны оформляться исключительно в электронной форме

Напоминаем, что согласно изменениям, введенным приказами Министра финансов РК от 3 октября 2016 года № 521 и от 22 декабря 2016 года № 683 в Правила осуществления государственных закупок, с 1 января 2017 года документы об исполнении договора о государственных закупках (акт приема-передачи товара, акт выполненных работ, оказанных услуг, счет-фактура) оформляются исключительно в электронной форме.

Исполнение договора о государственных закупках при поставке товаров осуществляется в следующей последовательности:

1) доставка товара в пункт назначения товара с предоставлением оригинала накладной;

2) оформление поставщиком акта приема-передачи товара посредством веб-портала с прикреплением электронной копии накладной, подтверждающий факт доставки товара;

3) приемка товара заказчиком;

4) оформление электронного счета-фактуры, выписанной посредством информационной системы электронных счетов-фактур, в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме;

5) оплата заказчиком за поставленный товар.

Исполнение договора о государственных закупках при выполнении работ (оказании услуг) осуществляется в следующей последовательности:

1) оформление акта выполненных работ (оказания услуг) посредством веб-портала;

2) сдача и приемка выполненных работ (оказанных услуг);

3) оформление электронного счета-фактуры, выписанной посредством информационной системы электронных счетов-фактур, в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме;

4) оплата заказчиком за выполненные работы (оказанные услуги).

Поставщик направляет посредством веб-портала заказчику утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров, акт выполненных работ, акт оказанных услуг с заполнением сведений о товарах, работах, услугах.

Поставщик после полного исполнения договорных обязательств одновременно с актами приема-передачи товаров, актами выполненных работ, оказанных услуг направляет заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью отчет о местном содержании в товарах, работах, услугах.

Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня получения на веб-портале уведомления об оформлении поставщиком акта приема-передачи товара, выполнения работ, оказания услуг, заполняет в акте информацию по договору и подписывает его электронно-цифровой подписью либо отказывает в принятии товаров, работ, услуг с указанием аргументированных обоснований.

Таким образом, с 2017 года при поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг по договорам государственных закупок счет-фактура должна выписываться только в электронной форме.

Следует отметить, что согласно изменениям, внесенным в статью 263 Налогового кодекса Законом РК от 30 ноября 2016 года № 26-VІ, предусмотрен перенос поэтапного перехода на обязательную выписку ЭСФ всеми плательщиками НДС с 1 января 2017 года на 1 января 2019 года. Однако обязательства по оформлению электронных счетов-фактур при исполнении договоров государственных закупок необходимо выполнять в соответствии с требованиями Закона о государственных закупках и Правилами осуществления государственных закупок досрочно.

Также сообщаем, что на веб-портале государственных закупок обновлен шаблон импорта годового плана государственных закупок не субъектов государственных закупок для размещения годовых планов на 2017 год.

Перед началом работы необходимо ознакомиться с методикой заполнения шаблона.

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что с 15 января 2017 года Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов РК и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов РК, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, действует в новой редакции в соответствии с Постановлением Правительства РК от 27 декабря 2016 года № 861.