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Экс-президент Гамбии покинул страну, захватив миллионы долларов

23 января 2017, 06:20

Яйя Джамме прихватил с собой миллионы долларов и коллекцию дорогих автомобилей, оставив государственную казну опустошенной.


Экс-президент Гамбии Яйя Джамме, который был у власти 22 года, в воскресенье покинул страну, сообщает Интерфакс.

Он сел на самолет в Гвинею, а оттуда отправится в Экваториальную Гвинею.

Как сообщил советник нового президента Адамы Бэрроу, государственная казна после ухода Джамме оказалась пуста. По его словам, экс-президент забрал с собой больше $11 миллионов и коллекцию дорогих автомобилей.

Между тем, объединенные войска стран Западной Африки вошли в столицу Гамбии Банжул и заняли президентский дворец. Они будут обеспечивать безопасность во время прибытия в город нового главы государства, которое намечено на понедельник.

Джамме проиграл президентские выборы, однако отказался сложить полномочия и ввел в стране чрезвычайное положение. В ответ Сенегал и Нигерия ввели в Гамбию войска и поставили Джамме ультиматум - он должен признать свое поражение или готовиться к войне.

Фото: Reuters


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