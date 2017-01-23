В Китае за десять секунд взорвали 19 зданий
23 января 2017, 07:00
На месте уничтоженных зданий планируется возвести бизнес-квартал, где также построят небоскреб высотой 707 метров.
В китайском городе Ухань (Wuhan), который расположен в провинции Хубэй в центральной части страны, за десять секунд контролируемым взрывом были разрушены 19 многоэтажных домов, сообщает РИА Новости.
Для одновременного сноса бетонных построек, которые занимали площадь в 150 тысяч "квадратов" понадобилось порядка пяти тонн тротила. Взрывчатку заложили примерно в 120 тысяч мест в зданиях. Издание отмечает, что "взрыв" 12-этажных домов произошел 21 января.
На месте уничтоженных зданий планируется возвести бизнес-квартал, где также построят небоскреб высотой 707 метров.
Фото: скриншот видео
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