Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Китае за десять секунд взорвали 19 зданий

23 января 2017, 07:00

На месте уничтоженных зданий планируется возвести бизнес-квартал, где также построят небоскреб высотой 707 метров.


В китайском городе Ухань (Wuhan), который расположен в провинции Хубэй в центральной части страны, за десять секунд контролируемым взрывом были разрушены 19 многоэтажных домов, сообщает РИА Новости.

Для одновременного сноса бетонных построек, которые занимали площадь в 150 тысяч "квадратов" понадобилось порядка пяти тонн тротила. Взрывчатку заложили примерно в 120 тысяч мест в зданиях. Издание отмечает, что "взрыв" 12-этажных домов произошел 21 января.

На месте уничтоженных зданий планируется возвести бизнес-квартал, где также построят небоскреб высотой 707 метров.



Фото: скриншот видео

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также