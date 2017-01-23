Показан мир глазами искусственного интеллекта
23 января 2017, 07:21
Компьютер будущего может оценивать наблюдаемые им объекты.
На канале Støj видеохостинга Vimeo появилось видео, демонстрирующее то, как мог бы видеть окружающий мир гипотетический искусственный интеллект, сообщает Lenta.ru.
На примере фрагментов из фильма «Волк с Уолл-стрит» показано, как компьютер будущего может оценивать наблюдаемые им объекты, в частности людей и окружающие их предметы.
Фото: stockvault.net
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