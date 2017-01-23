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В Тегеране жертвами обрушения многоэтажного дома стали семь человек

23 января 2017, 07:57

Ранее из-под завалов были извлечены тела трех человек.


По меньшей мере семь человек стали жертвами обрушения многоэтажного дома, сообщает РИА Новости.

"Несколько минут назад по мере продолжения работы по прокладыванию одного из каналов… нам удалось добраться до тел четырех наших соотечественников", — приводит агентство IRNA слова представителя пожарных служб Тегерана Сайид Джалаль Малеки. Он также отметил, что погибшие не были пожарными.

Ранее из-под завалов были извлечены тела трех человек. Агентство не уточняет, сколько людей могут оставаться под завалами по истечении нескольких дней с момента обрушения.

Считающееся самой старой высоткой в Тегеране 17-этажное здание "Пласко" загорелось в четверг в районе 08.00 по местному времени (7.30 мск). Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часа боролись с пламенем. После пожара здание обрушилось. Агентство Tasnim сообщало о более чем 30 находившихся под завалами.

Фото: AP Photo

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