В Тегеране жертвами обрушения многоэтажного дома стали семь человек

"Несколько минут назад по мере продолжения работы по прокладыванию одного из каналов… нам удалось добраться до тел четырех наших соотечественников", — приводит агентство IRNA слова представителя пожарных служб Тегерана Сайид Джалаль Малеки. Он также отметил, что погибшие не были пожарными.





Ранее из-под завалов были извлечены тела трех человек. Агентство не уточняет, сколько людей могут оставаться под завалами по истечении нескольких дней с момента обрушения.





Считающееся самой старой высоткой в Тегеране 17-этажное здание "Пласко" загорелось в четверг в районе 08.00 по местному времени (7.30 мск). Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часа боролись с пламенем. После пожара здание обрушилось. Агентство Tasnim сообщало о более чем 30 находившихся под завалами.