Samsung назвала причину возгорания Galaxy Note 7

Samsung взял на себя ответственность за неполадки, отметив, что причиной стали "недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства".





По данным агентства, 700 исследователей и инженеров протестировали более 200 тысяч устройств и более 30 тысяч аккумуляторов.





В начале октября Samsung Electronics объявила о временной приостановке производства смартфонов Galaxy Note 7 после случаев возгорания аккумуляторов. До этого компания также заявила о временном прекращении продаж и замены смартфонов. Решение было принято после консультаций с соответствующими органами власти, в том числе Корейским агентством технологических стандартов. Компания проводит расследование сообщений об инцидентах со смартфоном Galaxy Note 7.