Певица Пелагея родила дочь

И мать, и ребенок чувствуют себя нормально.

В семье нападающего хоккейной команды ЦСКА Ивана Телегина и певицы Пелагеи сегодня родилась дочь, которую назвали Таисией, сообщает Росбалт





И мать, и ребенок чувствуют себя нормально.





Как для 24-летнего Телегина, так и для 30-летней Пелагеи брак стал вторым. У спортсмена в первом браке родился сын Марк.





В июне 2016 года сообщалось, что певица беременна. Она отменила выступления на всех летних рок-фестивалях.





«Поля беременна и на днях вышла замуж за хоккеиста ЦСКА Телегина! ... Даже от крупных проектов певица решила отказаться», — рассказал источник, близкий к звезде.





Примечательно, что роман Пелагеи и Телегина начался, когда его гражданская жена Евгения Ноур находилась на седьмом месяце беременности.





Бракосочетание певицы и хоккеиста состоялось 24 июня прошлого года.



