Певица Пелагея родила дочь
23 января 2017, 08:55
И мать, и ребенок чувствуют себя нормально.
В семье нападающего хоккейной команды ЦСКА Ивана Телегина и певицы Пелагеи сегодня родилась дочь, которую назвали Таисией, сообщает Росбалт.
И мать, и ребенок чувствуют себя нормально.
Как для 24-летнего Телегина, так и для 30-летней Пелагеи брак стал вторым. У спортсмена в первом браке родился сын Марк.
В июне 2016 года сообщалось, что певица беременна. Она отменила выступления на всех летних рок-фестивалях.
«Поля беременна и на днях вышла замуж за хоккеиста ЦСКА Телегина! ... Даже от крупных проектов певица решила отказаться», — рассказал источник, близкий к звезде.
Примечательно, что роман Пелагеи и Телегина начался, когда его гражданская жена Евгения Ноур находилась на седьмом месяце беременности.
Бракосочетание певицы и хоккеиста состоялось 24 июня прошлого года.
Фото: социальные сети
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