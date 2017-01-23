Оскорбившей память жертв крушения самолета под Бишкеком грозит до 8 лет тюрьмы

Кыргызстанке Таттыгуль Дооталиевой, опубликовавшей в социальных сетях высказывания в адрес погибших в авиакатастрофе 16 января под Бишкеком, может грозить до 8 лет лишения свободы , передает , передает КирТАГ со ссылкой на отдел по связям с общественностью и СМИ госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.





Напомним, пользователь соцсетей Таттыгуль Дооталиева, комментируя произошедшую в селе Дача-Суу трагедию, отметила, что идет естественный отбор нации, где в трагедиях погибают лишь представители юга. «Пусть едут и живут у себя на юге. Все трагедии происходят на юге, в Москве девочки погибли тоже с юга, сейчас погибли тоже южане. Идет естественный отбор нации», - отмечала Т.Дооталиева. Женщина до публикаций в интернете работала в Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) им. И.Ахунбаева. По данным секретариата вуза, ее уволили.





На данный момент органами ГКНБ КР Т. Дооталиевой объявлено официальное предостережение. ГКНБ проводит лингвистическую экспертизу публикаций. В случае, если специалисты докажут, что Дооталиевой были допущены высказывания, призывающие к разжиганию межнациональной и межрегиональной розни, будет возбуждено уголовное дело и ей предъявят официальное обвинение. В случае доказательства вины ей грозит до 8 лет заключения.





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