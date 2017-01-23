Стороны завершают подготовку к Астанинскому процессу

Участники межсирийских переговоров в Астане проводят консультации, которые, как ожидается, должны подготовить благоприятную почву для предстоящих дискуссий. Основные переговоры стартуют в понедельник, 23 января, в 13.00 и, предположительно, завершатся в такое же время во вторник, передает РИА Новости.

В случае успеха казахстанская встреча может ознаменовать собой запуск полноценного политического процесса по урегулированию кризиса в арабской стране.

За закрытыми дверями

В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стеффан де Мистура. По данным МИД Казахстана, переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana. В сообщении внешнеполитического ведомства также отмечается, что переговоры пройдут за закрытыми дверями, однако их начало планируется сделать открытым для прессы.

«На завтрашнем мероприятии запланирована протокольная съемка», — проинформировал РИА Новости осведомленный источник, уточнив, что представителям СМИ позволят присутствовать на первых минутах переговоров.

Представлять Москву в военных вопросах, как сообщил ранее агентству источник в российской делегации, будет замначальника Главного оперативного управления Станислав Гаджимагомедов. Кроме того, в консультациях в формате РФ-Турция-Иран, предваряющих основную часть переговоров, принимает участие директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин.

После трехсторонней встречи стороны провели совместный обед. На нем присутствовали только представители стран-гарантов, участие кого-либо с сирийской стороны не предполагалось.

Настрой очень позитивный

В воскресенье утром спецпосланник ООН по Сирии Стеффан де Мистура провел в Астане двустороннюю встречу с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь спецпосланника Яра Шариф. До этого де Мистура встретился с представителями российской делегации. Представитель Всемирной организации выразил сдержанный оптимизм относительно предстоящих дискуссий, однако подчеркнул, что положительно относится к самому факту проведения данной встречи.

«Пока слишком рано что-то говорить… но это, безусловно, хорошая инициатива», — заявил де Мистура журналистам.

В свою очередь, глава казахстанского МИД поделился в комментарии агентству, что настрой участников переговоров «очень позитивный». Он также отметил, что участники прибывают в Астану «после основательной подготовительной работы».

США представит посол в Астане

Помимо прочего, Абдрахманов подтвердил, что США на встрече в Астане по Сирии будет представлять посол в Казахстане.

«Приглашены также по согласованию сторон… спецпосланник ООН де Мистура, а также представители США. И, конечно официальная делегация САР и сирийской вооруженной оппозиции. По тем сведениям, что у нас есть, США будут представлены на уровне чрезвычайного и полномочного посла в Казахстане», — сказал глава МИД журналистам.

Как передает корреспондент РИА Новости, Джордж Крол уже прибыл в гостиницу Rixos President Astana и провел переговоры со спецпосланником ООН по Сирии де Мистурой. В госдепартаменте сообщили, что отдельной делегации от Вашингтона на завтрашней встрече не будет, поскольку старой администрации нужно передать дела команде нового президента Дональда Трампа.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран выступает против присутствия США на переговорах по сирийскому урегулированию, которые пройдут в Астане.

Как прокомментировал в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позиция Ирана как важного игрока в сирийском урегулировании осложняет вопрос возможного участия администрации США во встрече по Сирии в Астане, однако без участия представителей Вашингтона конструктивно урегулировать сирийскую проблему невозможно.

Переговоры идут вязко

Между тем, как заявил журналистам советник-посланник РФ в Казахстане Александр Мусиенко, консультации между сторонами проходят «тяжело, вязко». Однако подчеркнул, что участникам необходимо дать время, чтобы «выполнить свою миссию».

«Безусловно, за один день такие вопросы не решаются», — указал Мусиенко.

По его словам, в настоящее время делегации РФ, Турции и Ирана ведут работу над итоговым документом. Настрой представителей от РФ - самый решительный, указал дипломат. Он добавил, что представители РФ намерены приложить все возможные усилия для достижения договоренности.

«Я могу только за российскую делегацию сказать, что настрой самый боевой, решительный, мы пытаемся, что называется, договориться со всеми, и будем к этому стремиться», — заверил он.

«Астана — прекрасное место для переговоров, но это не единственный путь, это путь, нужный для переговоров… Есть еще один трек в Женеве, и Астана поможет продолжить (переговоры) на женевском треке», — заключил Мусиенко.