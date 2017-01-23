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Новости за сегодня

Глава МИД РК встретился с главами делегаций сирийского правительства и оппозиции

 

Вечером 22 января Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с главой делегации сирийского правительства на Международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане, Постоянным представителем Сирийской Арабской Республики в ООН Башаром Аль-Джафари. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Руководитель внешнеполитического ведомства Казахстана отметил значимость предстоящей встречи делегаций правительства Сирийской Арабской Республики и сирийской вооруженной оппозиции как важнейшего этапа в подготовке очередного раунда Женевских мирных переговоров под эгидой ООН. Подчеркнуты усилия Астаны по облегчению гуманитарной ситуации в Сирии и оказанию соответствующей помощи сирийскому народу. Казахстан и его Президент Н.А.Назарбаев намерены и далее вносить свой посильный вклад в международные усилия по укреплению режима прекращения огня и поиску политического решения для внутрисирийского конфликта.

В тот же день состоялась встреча с руководством делегации сирийской оппозиции, на которой обсуждались вопросы подготовки предстоящих переговоров в Астане.

Руководители двух делегаций поблагодарили руководство и народ Казахстана за содействие процессу мирного урегулирования вооруженного противостояния в Сирии, предоставленные прекрасные условия для международной встречи и отметили настрой на содержательный характер предстоящих переговоров в Астане.

 

23 января 2017, 09:36
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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