Лучший нападающий Мемориала Гранаткина: Мой кумир Бауыржан Исламхан

Лучший нападающий Мемориала Гранаткина-2017 Еркебулан Сайдахмет поделился своими впечатлениями о прошедшем турнире, рассказал, каких успехов хочет добиться на спортивном поприще и кто из футболистов казахстанской Премьер лиги является его кумиром.





- Хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто болел за нас, - сказал футболист.- На этих соревнованиях мы получили бесценный опыт. До победы не хватило совсем немного. Игра с каждой командой была непростой, у каждой сборной был свой стиль, своя манера игры. Мы не смогли победить в финале, но думаю, что второе место это тоже достижение. Сейчас поработав над ошибками, думаю, в будущем мы достигнем побед.





- Расскажите о финальной игре со сборной России

- В первом тайме мы были несколько взволнованы, на втором собрались, навязали свою игру и даже провели больше атакующих моментов. К сожалению, не повезло, не смогли забить.





- В октябре прошлого года в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2017 сборная Казахстана минимально уступила Греции, а на прошедшем турнире вам удалось победить греческую команду.

- Я помню эту игру, тогда у нас был тренер из Испании, а сейчас из Алматы. Александр Кузнецов очень хороший, квалифицированный тренер, он собрал команду и за четыре дня сделал из нее будущих призеров. Все мы выражаем ему огромную благодарность за это.





- Вы получили приз «Лучшего нападающего» турнира, какого получить такое признание?

- Я был рад, что меня признали лучшим нападающим. Я считаю, что команда работала дружно, и этот приз - наша общая заслуга





- Вы ощущали поддержку болельщиков?

- В России была прекрасная атмосфера. Нас поддерживали как казахстанцы, так и местные. Мы играли как в родных стенах. Эта поддержка была осязаема и помогла нам добиться такого результата.





- Вы играете в составе частного клуба, не было ли у вас предложений защищать цвета топовых казахстанских команд?

- Да, я игрок таразского футбольного клуба «Монтажник». Не знаю были ли предложения. У меня есть футбольный агент Георгий Павлович. Все решения, связанные с переходом в другой клуб, буду обсуждать с ним.





- Какая ваша спортивная мечта?

- Я хочу поиграть не только в казахстанской премьер лиге, но и стать игроком европейского клуба. Хочется также как и мой старший брат Бауыржан Исламхан, стать гордостью Казахстана. Глядя на игру Исламхана, я многому научился, могу сказать, что он мой кумир.