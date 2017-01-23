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Отзыв из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска: новое в трудовом законодательстве РК

Гилева Наталья

кандидат юридических наук,

доцент кафедры международного права

КазНУ им. аль-Фараби

Трудовое законодательство Республики Казахстан предусматривает в случае производственной необходимости отзыв работника из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска.

В статье 95 Трудового кодекса РК от 23 ноября 2015 года (далее- Трудовой кодекс) установлено, что оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть прерван в связи с отзывом работника из трудового отпуска, который допускается только по предложению работодателя.

В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса, отпуск - освобождение работника от работы на определенный период для обеспечения ежегодного отдыха работника или социальных целей с сохранением за ним места работы (должности) и в случаях, установленных Кодексом, средней заработной платы.

Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск предназначен для:

v отдыха работника

v восстановления работоспособности

v укрепления здоровья

v личных потребностей работника

v и предоставляется на определенное количество календарных дней с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы.

Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 22 Трудового кодекса работник имеет право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, а в соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса работодатель обязан предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск. В случае непредоставления ежегодного оплачиваемого трудового отпуска в рамках рабочего года работодатель несет административную ответственность, что при этом не освобождает его от обязанности предоставить ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск работнику.

Целесообразно отметить, что отзывая работника из оплачиваемого трудового отпуска, работодатель нарушает положение подпункта 13) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса, где предусматривается, что отпуск - это освобождение работника от работы на определенный период для обеспечения ежегодного отдыха работника несмотря на то, что законодательством напрямую не предусмотрен запрет на ежегодный отзыв из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска. При этом если работник и работодатель договариваются о выплате компенсации вместо предоставления дней ежегодного трудового отпуска, то работодатель также в определенной степени нарушает принцип охраны здоровья отзываемых работников.

Практика отзыва работников из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска (далее - трудовой отпуск) возникла еще с принятием Закона Республики Казахстан «О труде в РК», согласно статье 64 которого допускалось применение отзыва из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска с выплатой компенсации.

В те сложные финансовые времена появилось «навязывание» со стороны работодателя отзыва из трудового отпуска, при котором работодатель, таким образом, решал вопрос замены находящегося в отпуске работника без поиска кандидата на замену и иных расходов (обучение, получение допуска к работе временного работника и т.д.). А сотрудники кадровой службы убеждали работников в выгоде отзыва получением «отпускных» и заработной платы.

Результат такой агитации в настоящее время на практике породил массу проблем, так как от работников посыпались просьбы, а иногда и требования об отзыве из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска. Некоторые работники стали требовать предоставить ежегодный трудовой отпуск в понедельник и дальнейший отзыв ввиду финансовых затруднений в четверг или пятницу. При этом сложилась практика отзыва регулярно и на ежегодной основе в отношении одних и тех же сотрудников.

Поэтому обращаем внимание работодателей на то, что в соответствии с пунктом 1 статьи 95 Трудового кодекса отзыв из трудового отпуска допускается по инициативе работодателя, а не работника. При этом обязательным условием является уточнение, что оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть прерван работодателем в случае производственной необходимости. Согласно подпункту 62) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса производственная необходимость - это выполнение работ в целях предотвращения или ликвидации стихийного бедствия, аварии или немедленного устранения их последствий, для предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества и в других исключительных случаях, а также для замещения временно отсутствующего работника.

Кроме того, отзывая работника из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, работодателю следует убедиться, что отзываемый работник не относится к категории работников, в отношении которой отзыв не допускается, а именно:

- работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста;

- беременных женщин;

- работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда.

При отзыве работника из трудового отпуска следует учитывать, что при исчислении общей продолжительности ежегодного трудового отпуска дополнительные ежегодные трудовые отпуска суммируются с основным ежегодным трудовым отпуском (пункт 2 статьи 90 Трудового кодекса), поэтому отзыв из отпуска работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда, полностью исключается.

Работник, получив предложение от работодателя об отзыве из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, имеет право отказаться. В пункте 28 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 9 «О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров» указывается, что Трудовым кодексом не предусмотрено право работодателя без согласия работника на досрочный отзыв его из отпуска, отказ работника от выполнения приказа (распоряжения) об отзыве из отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины. Следовательно, не допускается привлечение работника к дисциплинарной ответственности в случае отказа от отзыва из трудового отпуска.

Отзыв из трудового отпуска производится только с письменного согласия работника. Принимая решение, работнику одновременно с согласием об отзыве следует решить вопрос о порядке предоставления неиспользованной в связи с отзывом части оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, выбрав один из следующих вариантов:

- неиспользованная часть трудового отпуска будет предоставлена в течение текущего рабочего года;

- неиспользованная часть трудового отпуска будет предоставлена в следующем рабочем году в любое время;

- неиспользованная часть трудового отпуска будет присоединена к трудовому отпуску за следующий рабочий год.

При этом в любом из указанных случаев работник должен быть уведомлен о предстоящем удержании из заработной платы суммы «отпускных» за неиспользованные в связи с отзывом дни трудового отпуска. На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 115 Трудового кодекса удержание из заработной платы производится для погашения задолженности работника перед работодателем, без его согласия, т.е. без оформления письменного заявления работника удержание осуществляется на основании приказа об отзыве с указанием суммы удержания из заработной платы. Данное условие работодателю необходимо выполнить, потому что в последующем при предоставлении неиспользованной части трудового отпуска работодатель обязан произвести отплату предоставляемых дней оплачиваемого ежегодного трудового отпуска в размере средней заработной платы.

То есть, получив оплату трудового отпуска за три рабочих дня до его начала, а в дальнейшем согласившись на отзыв из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска с предоставлением неиспользованных дней трудового отпуска в другое время, работник должен знать о предстоящем удержании.

При отзыве из отпуска день прерывания оплачиваемого ежегодного трудового отпуска определяется соглашением между работником и работодателем.

Рассмотрим вариант, когда работник вместо предоставления неиспользованной части трудового отпуска в другое время договорился с работодателем о компенсационной выплате за дни неиспользованной части ежегодного трудового отпуска (пункт 3 статьи 95 Трудового кодекса).

Отзыв из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска оформляется приказом, в котором указывается количество дней неиспользованного трудового отпуска с выплатой компенсации.

По смыслу пункта 3 статьи 95 Трудового кодекса работник, который при отзыве согласился на выплату компенсации за дни неиспользованной части оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, после издания приказа об отзыве обязан получить компенсационную выплату за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска без удержания выплаченных «отпускных», поскольку у работодателя нет оснований для удержания из заработной платы работника, так как нет задолженности работника перед работодателем.

Поскольку для выплаты компенсации был использован пункт 3 статьи 95 Трудового кодекса, то по смыслу подпункта 4) пункта 2 статьи 115 Трудового кодекса удержания из заработной платы не производятся.

Поскольку в нормативных правовых актах не предусмотрен особый порядок выплаты компенсации при отзыве из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, полагаем, что расчет выплаты компенсации производится в порядке, предусмотренном приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 908 «Об утверждении Единых правил исчисления средней заработной платы» (далее - Единые правила), аналогично расчету при выплате компенсации за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска при прекращении трудового договора.

Обращаем внимание, что компенсационная выплата за ДНИ неиспользованной части оплачиваемого ежегодного трудового отпуска регламентируется императивно нормой Трудового кодекса, а в соответствии с подпунктом 69) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса компенсационные выплаты это денежные выплаты, связанные с особым режимом работы и условиями труда, потерей работы, возмещением работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных законами Республики Казахстан обязанностей, а также выплаты, связанные с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников или иных лиц, не состоящих в трудовых отношениях (далее - обучаемый).

В пункте 7 Единых правил предусмотрено, что средняя заработная плата работника исчисляется путем умножения среднего дневного (часового) заработка на количество рабочих дней (рабочих часов), приходящихся на период события. Согласно подпункту 7) пункта 2 Единых правил событие - случаи, связанные с сохранением или выплатой средней заработной платы, компенсацией за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска в соответствии с Трудовым кодексом.

Поскольку в понятие события входит компенсация за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска в соответствии с Трудовым кодексом, а Кодекс выплату компенсации за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска регламентирует в двух случаях: за дни неиспользованной части оплачиваемого ежегодного трудового отпуска при его отзыве из трудового отпуска (статья 95 Трудового кодекса) и за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска при прекращении трудового договора (статья 96 Трудового кодекса).

Таким образом, можно сделать вывод, что компенсация в случае отзыва из трудового отпуска должна быть выплачена работодателем после издания приказа об отзыве из отпуска в размере средней заработной платы работника, помимо выплаченных за три рабочих дня отпускных сумм.

Еще одним доводом в пользу выплаты компенсации при отзыве из трудового отпуска фактически в размере средней заработной платы после издания приказа об отзыве из трудового отпуска является Приложение к Единым правилам исчисления средней заработной платы, в котором среди выплат, не носящих постоянный характер и не учитываемых при исчислении средней заработной платы, указана компенсация за неиспользованную часть оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.

Суммируя вышеизложенное, следует отметить, что по смыслу пункта 3 статьи 95 Трудового кодекса работник, который при отзыве выбрал выплату компенсации за дни неиспользованной части оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, после издания приказа об отзыве обязан получить компенсационную выплату за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска без удержания выплаченных (за три дня до начала отпуска) «отпускных», поскольку у работодателя нет оснований для удержания из заработной платы работника.

Следовательно, работник имеет право на оплату отпуска за три дня до его начала; в дальнейшем в случае письменного согласия на отзыв из трудового отпуска - на выплату компенсации за дни неиспользованной части оплачиваемого ежегодного трудового отпуска в размере средней заработной платы; а также на получение заработной платы в связи с досрочным выходом на работу за фактически отработанные им дни.

Согласно статье 113 Трудового кодекса при задержке по вине работодателя выплаты компенсации работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню. Размер пени рассчитывается исходя из ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательств по выплате заработной платы и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны были быть произведены, и заканчивается днем выплаты.