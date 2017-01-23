Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Отражение прошлого в фотопроекте Тома Хасси

23 января 2017, 09:46

Прекрасный и трогательный проект, который для каждого стал откровением.


Фотопроект «Отражение прошлого» завоевал уже не одну награду. И хотя фотограф Том Хасси чаще снимает для рекламы, но именно на этот фотопроект его вдохновил один из ветеранов Второй мировой войны, который сказал: «Не верится, что мне скоро исполнится 80. Я чувствую, будто только вернулся с войны. Я смотрю в зеркало и вижу того парня», пишет Bigpicture.

В итоге получился прекрасный и трогательный проект, который для каждого стал откровением.



Фото: Digital Synopsis

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также