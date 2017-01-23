Отражение прошлого в фотопроекте Тома Хасси

Фотопроект «Отражение прошлого» завоевал уже не одну награду. И хотя фотограф Том Хасси чаще снимает для рекламы, но именно на этот фотопроект его вдохновил один из ветеранов Второй мировой войны, который сказал: «Не верится, что мне скоро исполнится 80. Я чувствую, будто только вернулся с войны. Я смотрю в зеркало и вижу того парня»