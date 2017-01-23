Отражение прошлого в фотопроекте Тома Хасси
23 января 2017, 09:46
Прекрасный и трогательный проект, который для каждого стал откровением.
Фотопроект «Отражение прошлого» завоевал уже не одну награду. И хотя фотограф Том Хасси чаще снимает для рекламы, но именно на этот фотопроект его вдохновил один из ветеранов Второй мировой войны, который сказал: «Не верится, что мне скоро исполнится 80. Я чувствую, будто только вернулся с войны. Я смотрю в зеркало и вижу того парня», пишет Bigpicture.
В итоге получился прекрасный и трогательный проект, который для каждого стал откровением.
Фото: Digital Synopsis
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